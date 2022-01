Zahl der Covid-Infektionen steigt – So viele Corona-Tests in Winterthur sind positiv Immer mehr Personen erhalten den Bescheid, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Gegenwärtig fällt mehr als jeder dritte Test beim Kantonsspital Winterthur positiv aus. Thomas Münzel

Das Covid-Testzentrum beim Kantonsspital ist derzeit stark ausgelastet: Jeden Tag werden dort 300 bis 450 PCR-Tests durchgeführt. Foto: Marc Dahinden

Die Nachfrage nach Corona-Tests ist in Winterthur momentan sehr gross. Begehrt sind vor allem die etwas genaueren PCR-Tests. Das spürt insbesondere das Testzentrum des Kantonsspitals Winterthur (KSW), denn dort werden ausschliesslich PCR-Tests durchgeführt. Verzeichnete das Spital Mitte November noch etwa 150 Tests pro Tag, so waren es in den letzten Tagen zwei- bis dreimal so viel. Und immer mehr Tests fallen positiv aus. Die Positivitätsrate steigt und steigt.

Waren noch Mitte November 15 Prozent aller durchgeführten Tests am KSW positiv, so sind es jetzt in diesen Tagen bereits 35 Prozent. Ein ungewöhnlich hoher Wert. Zurzeit erhält also mehr als jede dritte Person, die beim Kantonsspital Winterthur einen PCR-Test macht, anschliessend ein positives Resultat.