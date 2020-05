Bibliotheken in Winterthur – So viele Online-Ausleihen wie nie Die Bibliotheken öffnen wieder. Den Lockdown haben sie genutzt, um Neues auf die Beine zu stellen. Es gab sogar eine Züglete am Kirchplatz. Elisabetta Antonelli

Beim Eingang zur Stadtbibliothek wird gezählt: Es dürfen sich höchstens 150 Leute gleichzeitig im Haus aufhalten. Fotos: Enzo Lopardo In Innern der Stadtbibliothek darf man sich nicht länger aufhalten – und darf nur in eine Richtung gehen. 1 / 2

Der Andrang in der Stadtbibliothek war riesig: Das Haus war voll, die Gestelle leer. Insbesondere in der Comicabteilung klaffte ein Loch im Kasten, wo sonst Donald-Duck- und Lucky-Luke-Hefte liegen. Die Kinder deckten sich ein für eine unbestimmt lange Zeit zu Hause. Das war am Samstag im März, bevor der Lockdown kam. «Wir sind überrascht worden vom scharfen Einschnitt», sagt Hermann Romer, Leiter Bibliotheken, rückblickend. In der ersten Phase gab es deshalb sehr viel Klärungsbedarf, weil viele Gerüchte die Runde machten: Was darf man noch? Was nicht? «Wir mussten zuerst Sicherheit in den Betrieb bringen.»