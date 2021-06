Club-Öffnung in Zürich – So war die erste Clubnacht seit acht Monaten In der Nacht auf Samstag durften die Zürcher Clubs seit langer Zeit ihre Türen wieder öffnen. Unterwegs mit DJ Patrischa, die nach achtmonatiger Zwangspause wieder zum ersten Mal auflegt. David Sarasin

Der Club Klaus an der Langstrasse feiert Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Foto: Boris Müller

Samstagabend, 23 Uhr. Patricia Battegay sitzt mit Freunden vor einem Lokal im Kreis 4 und nippt an einem Glas Weisswein. Es ist die sogenannte Ruhe vor dem Sturm. In einer Stunde wird sie als DJ Patrischa im Club Klaus an der Langstrasse auflegen, während der ersten drei Stunden von 24 bis 3 Uhr. Sie sei schon lange nicht mehr so nervös gewesen vor einem Auftritt, sagt sie. Es ist ihr erst nach einer achtmonatigen Zwangspause.

Die 35-Jährige ist eigentlich ein Routinier. Seit zehn Jahren legt sie mehrmals pro Monat in Clubs oder an Open-Air-Partys auf, bietet daneben DJ-Kurse für den Nachwuchs an. «Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend», sagt sie. Doch stellten sich ihr in diesem Moment auch grundlegende Fragen: Sitzen die Handgriffe noch? Gelingt der Kontakt mit dem Publikum so, wie sie es am liebsten mag?