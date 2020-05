Wetter in Winterthur – So warm war es noch nie in diesem Jahr Tiefdruckgebiet Gudrun bescherte uns den bisher wärmsten Tag im 2020. Doch morgen folgt eine Kaltfront. Thomas Münzel

Trotz vieler Wolken wurde es in Winterthur am Freitag über 27 Grad warm. Bild: Reto Braunschweiler

Obschon der Himmel über Winterthur am Freitag tagsüber meist mit vielen Wolken bedeckt war und lange Zeit nur wenig Sonnenstrahlen durchliess, reichte es dennoch für eine kleine Überraschung: Mit 27,2 Grad vermeldete die Wetterstation in Oberwinterthur am Freitagnachmittag den bisher höchsten in diesem Jahr gemessenen Wert. Damit konnte die 25-Grad-Marke (was einem offiziellen Sommertag entspricht) im laufenden Jahr bereits zum 8. Mal übertroffen werden. Im Vorjahreszeitraum wurde in Winterthur gerade mal ein Sommertag registriert.