Sweet Home: Sommerinspiration – So werden Früchte wieder besonders Die Fruchtschale ist ein Klassiker in jeder Wohnung. Grund genug, ein wenig genauer hinzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Marianne Kohler Nizamuddin

Das Stillleben

Wohnliches Stillleben mit einer Dose in Ananasfom und einer Blattschale. Wohnaccessoires, Tisch und Foto: Artiana

Bei einem klassischen, gemalten Stillleben denkt man sofort an die Fruchtschale. Bekannt sind vor allem die alten holländischen Gemälde. Da wirken Trauben wie Edelsteine – und sehen so frisch und echt aus, dass man kaum glaubt, dass sie gemalt sind. Oft sind auch Bienen, Schnecken oder Schmetterlinge auf dem Bild und natürlich Schalen, Krüge und Blumen. Lassen Sie sich von solchen Stillleben zu eigenen kleinen Kreationen inspirieren und füllen Sie Ihre Schalen mit künstlerischem Flair, sodass die Schönheit des Inhalts und jene der Gefässe am besten zur Geltung kommen.

Die Exotik

Eine Mischung von Früchten und Beeren. Foto über: An Abundance Of

Bei uns wachsen Äpfel, Birnen und Beeren – alles köstliche Schätze. Doch die Früchte, die aus fernen Ländern stammen, haben eine besondere Anziehungskraft auf uns. Die Exotik, die so ganz andere Welt, in der sie wachsen, faszinieren. So sind exotische Früchte Schätze, die auch Geheimnisse bergen, und sie sind nicht nur wegen ihrem Geschmack, sondern auch wegen ihrer Schönheit begehrenswert.

Der Cocktail

Cocktail mit Tequila und Ananas. Foto über: Sabon Home

Exotische Früchte sind die besten Zutaten für Sommerdrinks. Dieser Ananascocktail eignet sich sehr gut für eine kleine elegante Grillparty.

Zutaten pro Drink:

4,5 cl Tequila

0,6 cl Grand Marnier

12 cl Ananassaft

1 Schnitz Limone

1 Stück grillierte Ananas

Rohzucker und Zimt

Salz

Salbeiblätter

Zubereitung:

Schneiden Sie die Ananas in Dreiecke und bestreichen Sie sie mit etwas Zucker und Zimt. Grillieren Sie die Stücke und legen Sie sie zur Seite. Reiben Sie die Ränder von Tumbler-Gläser mit Limonensaft ein. Mischen Sie Zucker, Zimt und etwas Salz und wenden Sie die Glasränder darin. Füllen Sie die Gläser mit Eiswürfeln. Giessen Sie den Tequila und den Grand Marnier darüber und füllen das Glas mit Ananassaft auf. Pressen Sie pro Drink einen Limonenschnitz aus und garnieren Sie jeden Drink mit einem grillierten Ananasstück und Salbeiblätter.

Der Süden

Granatäpfel und Orangen in Keramikschalen. Schale und Foto: @toast

Weniger exotisch als beispielsweise die Ananas sind die Früchte des Südens. Dazu gehören die Agrumen und die Granatäpfel. Was heute in Fülle im Supermarkt für alle erreichbar ist, war bis in die Sechziger- oder Siebzigerjahre nicht selbstverständlich. Schätzen wir dieses Glück und geben wir den schönen, feinen Früchten auch ein gutes Zuhause. Da passen Keramikschalen mit mediterranem Flair sehr gut.

Die tägliche Dosis

Frische Früchte passen zur jeder Mahlzeit. Foto: MKN

Trotz aller Schönheit in der Schale sind die Früchte zum Essen da. Besonders in der momentanen Hitze verderben sie schnell. Geniessen Sie jeden Tag Portionen gemischter Früchte. Am besten sind sie pur, in Stücke geschnitten. Zum reichhaltigen Frühstück werden sie mit Joghurt, zum Dessert mit etwas Crème Fraîche und Zucker. Sind die Früchte schon etwas müde, rösten Sie sie kurz im Backofen. Dieser Trick hilft immer.

Der Korb

Ananas, Melonen und Zitrusfrüchte in einer geflochtenen Schale. Korbschale und Foto: Madam Stoltz

Nicht nur Schalen geben Früchten ein angemessenes Zuhause. Füllen Sie auch Körbe damit. Eine schöne Tradition, die heute ein bisschen verloren gegangen ist, ist das Verschenken von Fruchtkörben. Das ist wahrscheinlich so, weil Früchte nicht mehr etwas Wertvolles und Besonderes sind. Das werden Sie aber wieder, wenn Sie zum Beispiel für die nächste Sommerpartyeinladung statt der üblichen Flasche Wein einen schönen Fruchtkorb mitbringen.

Die Sinnlichkeit

Für alle Sinne: Kaktusfeigen, Zwetschgen und Blumen. Foto über: @totemhome

Gerade während ich diesen Artikel schreibe, hat mir meine Nachbarin eine wunderschöne Keramikschale – gefüllt mit Aprikosen und Zwetschgen aus dem Wallis – gebracht. Die Schale ist von einem Schwarzwälder Töpfer, zu dem sie manchmal geht, um sich selber im Malen und Töpfern zu üben. Solche Geschenke gehören zum Schönsten. Sie verbinden Schönheit und Genuss, was beides Sinnlichkeit pur ist. Gönnen Sie sich selbst sinnliche Freuden im Alltag. Mit Früchten, Schalen und Blumen geht das ganz einfach.

Die Süsse

Kuchen und Früchte sind auch ein Liebespaar. Tortenständer und Foto: Anthropologie

Früchte verführen nicht nur mit Schönheit und Aroma, sondern auch mit Süsse. Toppen Sie Kuchen mit Früchten. Das macht die Kuchen nicht nur schöner, sondern auch gesünder. Sie können einfach so Früchte und Beeren auf Kuchen legen. Hübsch sieht dies aus, wenn Sie noch ein bisschen Puderzucker darüber streuen. Wenn Sie es ein bisschen professioneller möchten, dann geben Sie simplem Kuchen ein Frosting und legen dann die Früchte auf das Frosting.

Und so machen Sie ein Frosting:

Zutaten Frosting:

100 g Butter (Zimmertemperatur)

100 g Puderzucker

100 g Frischkäse, zum Beispiel Philadelphia

Zubereitung:

Mischen Sie den Frischkäse, die Butter und den Puderzucker zu einer dicken Crème. Geben Sie nach Geschmack etwas abgeriebene Zitronen- oder Limonenschale dazu. Dann bestreichen Sie mithilfe eines Spachtels einen Kuchen mit dem Frosting. Sie können Frosting auch als Kuchenfüllung einsetzen.

Die Bittersüsse

Persischer Tee und süsse Datteln. Geschirr und Foto: House Doctor

Ich habe eine Weile regelmässig auf der Frankfurter Messe gearbeitet und war dann für ein paar Tage in dieser zwar nicht besonders schönen, aber spannenden Stadt. Oft war ich in der Markthalle, die fantastisch ist und in andere Welten entführt. Dort trank ich auch das erste Mal den bitteren persischen Tee, zu dem man eine süsse persische Dattel geniesst. Diese Kombination ist himmlisch und wird bestimmt ein Hit auf ihrer nächsten Einladung. In warmen Ländern trinkt man auch an warmen Tagen warme Getränke.

Das Spiel

Früchte und farbige Keramik. Foto aus meinem Portfolio

Sie haben bestimmt gelernt, dass man mit dem Essen nicht spielen darf. Streng gesehen ist das bestimmt richtig, aber Spiel und Genuss gehen oft einher. So finde ich, dass es sich lohnt, spielerischer mit dem Essen umzugehen. Wenn das Spiel dazu dient, feine Zutaten noch begehrenswerter zu machen, dann ist dies respektvoll und verbindet einen stärker mit einzelnen Produkten. Dekorieren Sie Tische mit natürlichen Dingen wie Früchten, die man dann gleich noch essen kann. Das ist viel schöner, als seltsame Dekoartikel einzusetzen.

Beim Spiel mit Lebensmitteln ist es wichtig, deren natürliche Schönheit zu ehren. Ich finde es schrecklich, aus Traubenbeeren Käferchen zu machen oder aus Tomaten Rosen zu schneiden. Meiner Meinung nach ist die natürliche Schönheit immer die schönste und die einfache Küche die beste. Im Fall von Fruchtschalen kommt dies harmonisch zusammen.

