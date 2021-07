Corona und Konzerte in Zürich – So werden Grossveranstaltungen inmitten der Pandemie durchgeführt Die ersten Festivals in Zürich mit Tausenden von Gästen beginnen. Als grosses Problem dürfte sich die Verfolgung des Virus herausstellen. Kevin Brühlmann

Bald wieder versammeln sich Tausende von Leuten im Innenhof des Landesmuseums, wie hier beim Rundfunk-Festival 2016. Foto: Doris Fanconi

Am Donnerstag beginnt das Rundfunk.fm-Festival in Zürich. Es ist vermutlich das erste grössere Open Air in der Region seit fast zwei Jahren. Bis Anfang September gibt es Konzerte und DJ-Sets im Innenhof des Landesmuseums. Gleich zu Beginn finden drei Anlässe mit bis zu 3000 Gästen statt.

Für Veranstaltungen ab 1000 Teilnehmenden gilt: Gäste brauchen ein Covid-Zertifikat – sie müssen also entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Und die Organisatorin muss eine Bewilligung des Kantons einholen und dafür ein Schutzkonzept vorlegen. Abgesehen davon gibt es seit Ende Juni keine Beschränkungen mehr für Grossveranstaltungen. Aber wie funktioniert das Ganze in der Pandemiepraxis?

