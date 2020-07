Bettnässen und Inkontinenz – So werden Kinder trocken Die Blase zu steuern, will gelernt sein. Manche Kinder brauchen etwas länger, bis es mit dem Toilettengang klappt. Eltern und Fachleute können sie dabei unterstützen. Andrea Söldi

Mindestens einem von 20 Kindergartenkindern passiert tagsüber noch hin und wieder dieses Missgeschick. Foto: Getty

Willy der Wassertropfen hat eine weite Reise vor sich: Wenn wir unseren Durst löschen, gelangt er über den Mund in den Körper und danach auf einem komplizierten Weg bis zur Blase, wo er wieder rausläuft. «Zuerst fliesst Willy den Hals hinunter in den Magen», weiss Larissa*.

Damit die Kinder ihr Problem besser verstehen, zeichnet die Therapeutin Tabea Maag das Harnsystem auf. Foto: Andrea Zahler

Mit ihrer Mutter sitzt die Siebenjährige in einem Therapiezimmer des Kantonsspitals Schaffhausen und befasst sich mit ihrem Harnsystem. «Im Magen werden Speisen und Getränke zu einem Brei vermischt», erklärt Urotherapeutin Tabea Maag und zeichnet die Organe auf einem grossen Blatt Papier in einer menschlichen Figur ein: Darm, Blutgefässe, Nieren, Harnleiter, Blase und Harnröhre. «Das ist bei den Mädchen nur ein kurzes Röhrchen», erläutert sie der Kleinen. «Doch rundherum ist ein mega starker Muskel. Der heisst Beckenboden. Damit kannst du dein Bisi kontrollieren.»

«Ich sage meiner Blase, dass sie nicht bisle darf.» Larissa, 7-jährig

Larissa besucht die Therapie, weil sie in der Nacht noch Windeln braucht. Und auch tagsüber landen immer mal wieder ein paar Tropfen in der Unterhose. Wahrscheinlich hat das Problem mit ihrer relativ kleinen, überaktiven Blase zu tun. Dies hat sich anhand eines Flüssigkeitsprotokolls herausgestellt: Während dreier Tage hat das zierliche Mädchen seine tägliche Trinkmenge festgehalten und mit einem Becher gemessen, wie viel Urin es ausscheidet. Die Therapeutin hat ihr geraten, alle zwei Stunden einen Becher Wasser zu trinken. Larissa trägt nun eine Uhr, die sie mit einem Alarm ans Trinken erinnert.

Diese Methode soll mit der Zeit die Blasenkapazität erweitern. Zudem reizt der Urin die Blase weniger, wenn er nicht so konzentriert ist. Weiter soll das Mädchen lernen, seinen Körper besser zu spüren. Dabei helfe es, die anatomischen Begebenheiten zu kennen, weiss Therapeutin Maag.

Zauberspruch hilft

Ausserdem «telefoniert» Larissa nun regelmässig mit ihrer Blase. «Ich sage ihr, dass sie nicht bisle darf», erzählt die Erstklässlerin stolz. «Mein Kopf ist der Chef.» Und manchmal doppelt sie mit einem Zaubersprüchlein nach, das sie, wenn sie Harndrang verspürt, in der Therapie gelernt hat: «Karla Knopf konnte keine Kiwis kaufen», sagt sie dann zum Beispiel. Das Aussprechen starker Konsonanten, erklärt Tabea Maag, bewirke eine Ablenkung vom Harndrang und gebe einen Impuls an den Beckenboden.

Die gelernte Pflegefachfrau mit Zusatzausbildung in Urotherapie berät neben Kindern auch Erwachsene mit Inkontinenzproblemen – etwa Frauen nach der Schwangerschaft oder in der zweiten Lebenshälfte sowie Männer nach Prostataoperationen.

Regelmässig trinken

Larissa ist mit ihrem Problem nicht allein. Mindestens einem von 20 Kindergartenkindern passiert tagsüber noch hin und wieder ein Missgeschick. Und nachts macht immer noch jedes fünfte bis zehnte Kind in diesem Alter ins Bett. Denn die Ausscheidungsorgane zu steuern, basiert auf einem komplizierten Vorgang, der eine gewisse Reife des Gehirns voraussetzt. Die Nieren produzieren kontinuierlich Harn, der in der Blase zwischengelagert wird. Wenn sich die Muskelfasern in der Blasenwand dehnen, melden das Rezeptoren über das Nervensystem ans Gehirn. Dies nehmen wir als Harndrang wahr. Beim Wasserlösen erschlafft der Schliessmuskel, und gleichzeitig zieht sich der Blasenmuskel zusammen.

Die Urotherapeutin Tabea Maag berät neben Kindern auch Erwachsene mit Inkontinenzproblemen. Foto: Andrea Zahler

«Wenn Kinder ins Spiel vertieft sind, merken viele nicht, dass ihre Blase ruft», sagt Tabea Maag. Und plötzlich sei es dann dringend, und es reiche manchmal nicht mehr bis zum nächsten WC. Andere spüren den Harndrang zwar, schieben das Wasserlassen aber trotzdem auf. In solchen Fällen sollten Eltern und andere Bezugspersonen den Nachwuchs regelmässig daran erinnern, die Blase wahrzunehmen, erklärt Maag. Die Mitarbeit der Eltern sowie ein strukturierter Tagesablauf seien ausschlaggebend für den Therapieerfolg. «Wenn das Kind den ganzen Tag nichts trinkt und dann am Abend einen Liter Cola aufs Mal runterstürzt, wird es schwierig.» Koffein und Kohlensäure reizen die Blase zusätzlich.

Hormone können mitspielen

Das nächtliche Bettnässen bringt man häufig mit psychischen Problemen in Verbindung. Wenn Kinder bereits einige Monate trocken waren und dann erneut beginnen, nachts zu pinkeln, könne dies tatsächlich ein Hinweis auf emotionale Belastungen sein, sagt Maag. Typisch seien etwa eine veränderte Familiensituation durch ein neues Geschwister, Mobbing in der Schule oder traumatische Erlebnisse.

War ein Kind nachts noch nie trocken, muss man hingegen nicht von der Psyche ausgehen. «Oft hängt das Problem dann mit dem antidiuretischen Hormon (ADH) zusammen», sagt Mazen Zeino, Leiter der pädiatrischen Urologie am Inselspital Bern. Dieses Hormon wird normalerweise in der Nacht von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet. Es vermindert die Harnproduktion, sodass wir durchschlafen können. Bei Kindern ist der Tag-Nacht-Rhythmus des Hormonspiegels jedoch manchmal gestört, weshalb sie nachts viel Urin produzieren. Ein Hinweis darauf sei auch sehr heller Urin, erklärt Zeino. «Die Hormone können dann vorübergehend in Tablettenform verabreicht werden.»

«In seltenen Fällen können Fehlbildungen der Harnwege oder eine Enervierungsstörung der Blase die Ursache sein.» Mazen Zeino, Urologe am Inselspital Bern

Nässt ein fünfjähriges Kind nachts immer noch regelmässig ein, rät Zeino zu einer ärztlichen Abklärung, um organische Erkrankungen auszuschliessen. In seltenen Fällen können laut dem Urologen Fehlbildungen der Harnwege oder eine Enervierungsstörung der Blase die Ursache sein. Der häufigere Grund ist aber, dass Kinder, die im Schlaf pinkeln, einfach weniger gut weckbar sind als andere. Oft kommen dann Warngeräte zum Einsatz: zum Beispiel ein Höschen, das ein lautes Pfeifen auslöst, sobald es mit einem Tropfen Urin in Berührung kommt. Damit werden die kleinen Träger wach und können zur Toilette gehen. Oft müssen sie dabei aber von den Eltern unterstützt werden.

Was Eltern tun können Infos einblenden Wenn sich Ihr Kind beim Spielen vergisst, erinnern Sie es regelmässig daran, sich zu überlegen, ob es auf die Toilette muss. Nicht vom Trinken abhalten: Das Kind sollte regelmässig über den Tag verteilt Flüssigkeit zu sich nehmen – am besten Ungesüsstes und ohne Kohlensäure. Bei nächtlicher Inkontinenz sollte es jedoch eher früher am Tag trinken und vor dem Schlafen nur noch kleine Mengen Flüssigkeit konsumieren. Bei Kindern im Kindergarten- oder Schulalter das Problem mit der Lehrperson besprechen. Oft wird die Situation entschärft, wenn ein WC-Besuch während des Unterrichts möglich ist, ohne jedes Mal vorher fragen zu müssen. Den Stuhlgang regulieren: Bei Kindern kann eine Harninkontinenz auch mit chronischer Verstopfung zusammenhängen, weil sie die Blase dann weniger spüren. Bei hartem oder unregelmässigem Stuhlgang sollte man für eine ballaststoffreiche Ernährung, genügend Flüssigkeit und viel Bewegung sorgen. Nicht dramatisieren: Fast jedes gesunde Kind wird irgendwann trocken. Wenn Eltern zu viel Druck machen, entsteht Stress, und es kann sich ein unheilvoller Teufelskreis entwickeln. Mit der Broschüre «Die lustigen Geschichten von Bella Blase und ihren Freunden» von Urotherapeutin Miriam Lefevre lernt Ihr Kind seine Körperteile kennen, die für die Kontinenz wichtig sind; erhältlich bei Hollister Schweiz, www.hollister.ch . Wenn sich das Problem nicht von selbst bessert, ist eine ärztliche Abklärung angezeigt. Viele Spitäler bieten mittlerweile Urotherapien an – einzeln oder in Gruppen. Neben Pflegefachpersonen mit einer Zusatzausbildung arbeiten auch spezialisierte Physiotherapeuten mit Kindern und Erwachsenen, die von Inkontinenzproblemen betroffen sind. Sie setzen den Fokus meist auf das Beckenbodentraining. Lehrpersonen und Eltern finden auf der Website des Inselspitals Bern einen anschaulichen Onlinekurs über Ursachen von Inkontinenz und Lösungsmöglichkeiten: easylearn.insel.ch . Infos und Tipps gibts auch unter www.kontinenzschulung.de.

Diese Massnahme zieht nun auch Larissas Mutter in Betracht. «Ich habe noch gezögert, weil ich dann im Zimmer meiner Tochter schlafen müsste und wir beide geweckt werden», erklärt sie. Bisher stellten die nächtlichen Windeln kein grosses Problem dar. Die Eltern von Larissas Freundinnen, bei denen sie hin und wieder übernachtet, sind eingeweiht. Schwieriger dürfte es jedoch werden, wenn irgendwann ein Klassen- oder Freizeitlager ansteht. Larissas Mutter ist sich bewusst, dass ihre Tochter von anderen gehänselt werden könnte, wenn sie dann noch Windeln trägt. Deshalb will sie es wohl trotzdem bald einmal mit dem Weckapparat versuchen. Zuerst gönnt sich die Familie jetzt aber entspannte Sommerferien.

*Name geändert