Erfolgreiche Basketballer – So will der BC Winterthur an die Spitze der Nationalliga B vorrücken In der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die NLB haben sich die Basketballer aus Winterthur gleich fürs Playoff qualifiziert. Nächste Saison sollen sie um den Titel mitspielen. Stefan Kleiser

Junger Antreiber im Basketballclub Winterthur: Malcom Amsler auf dem Weg zum Korb. Foto: Stefan Kleiser

«Wir wollen uns in die Position bringen, in der wir darüber nachdenken können, wieder in die Nationalliga A aufzusteigen», sagt Daniel Rasljic. Der Sportchef und Headcoach des Basketballclubs Winterthur weiss, wie das geht. 2009 übernahm er gemeinsam mit Sam Frey die Leitung des Vereins, in dem es damals nur Basketball als Breitensport gab. Sechs Jahre später stiegen sowohl die Männer als auch die Frauen des BCW in die NLA auf.

In der höchsten Spielklasse bestanden die BCW-Teams jedoch mehrheitlich aus Basketballerinnen und Basketballern, die in anderen Vereinen ausgebildet worden waren. Das hat sich geändert. Das Männerteam qualifizierte sich 2022 mit vielen eigenen Junioren fürs Final-Four-Turnier der 1. Liga National – nachdem es acht der ersten zehn Spiele verloren hatte.

An der Breite arbeiten

Nach dem Aufstieg qualifizierte sich das Team gleich fürs Playoff der Nationalliga B. In den Viertelfinals reichte es zwar nicht zum Weiterkommen, zu stark war Pully Lausanne. Aber die Equipe zeigte eine der besten Leistungen dieser Saison. «Es war schön, dass 450 Zuschauer da waren. Es war schön, dass wir ein Team auf dem Feld hatten mit 80 Prozent aktuellen oder ehemaligen BCW-Junioren. Und es war schön zu sehen, wie sich das Team entwickelt hat», sagt BCW-Geschäftsführer Frey.

«Wenn wir in der Nationalliga B ganz vorne mitspielen wollen, müssen wir mehr Spieler haben, die einen Beitrag leisten können.» Daniel Rasljic, Sportchef und Headcoach des BC Winterthur

«Man konnte zuschauen, wie die Spieler jede Woche besser werden», freut sich Rasljic. «Wir sind mit einem Kern an eigenen Spielern so weit gekommen, dass sie in der Nationalliga B mitwirken können, ohne dass alles auf den Schultern von ausländischen Profis lastet.» Umso betrüblicher findet der Trainer, dass das Team im Playoff so früh auf die stärkste Equipe der Liga traf.

«Wenn wir in der Nationalliga B ganz vorne mitspielen wollen, müssen wir mehr Spieler haben, die einen Beitrag leisten können auf dem Feld und neben dem Feld», sagt Daniel Rasljic. Nach den Ausfällen von Francis Torreborre und Adem Sakiri, die beide Kreuzbandrisse erlitten, war die Rotation in einigen Matchs zu kurz. «Lausanne hatte acht Spieler, die uns Probleme bereiten konnten, wir zwei bis vier», analysiert Sam Frey.

Das Schönste? Der Spirit

«Wir wollen die Spieler, die hier sind, weiter ausbilden», erklärt Rasljic, «und vielleicht ziehen wir noch einen oder zwei Junioren rauf.» Bleibt das Team in der aktuellen Besetzung beisammen? «Im Moment sieht es gut aus», verrät Frey und erwähnt den guten Spirit in der Equipe. «Diese Einheit ist fast das Schönste. Wir haben in dieser Saison mehr trainiert und hatten trotzdem eine höhere Trainingspräsenz.»

«Wir haben viel mehr Junge, die mit Basketball beginnen.» Sam Frey, Geschäftsführer des BC Winterthur

Den Vertrag mit US-Profi Kae’ron Baker möchten Frey und Rasljic verlängern. Auch für Torreborre, nach dessen Ausfall Baker engagiert wurde, könnte Platz sein. «Die beiden haben Qualitäten, die man kombinieren könnte», findet Rasljic. Allerdings ist Torreborre zum Saisonstart kaum schon wieder fit. «Die Frage ist, ob wir auf ihn warten oder noch einen Spieler für unter den Korb verpflichten.»

Was geht bei den Frauen? Infos einblenden Am 21. April sind auch die Frauen des BC Winterthur ins Playoff gestartet – mit einem 95:46 im Achtelfinal-Heimspiel. Auch für den weiteren Verlauf rechnen sich die Verantwortlichen einiges aus, gewann das Team doch 2022 die NLB-Meisterschaft. Trotzdem sei man in der Entwicklung weniger weit als bei den Männern, sagt BCW-Geschäftsführer Sam Frey. «Es ist uns noch nicht gelungen, die Abhängigkeit von den älteren Spielerinnen und der Ausländerin zu verringern.»

«Wenn ich die Entwicklung der Spieler und des Teams betrachte, dann war es eine sehr erfolgreiche Saison. Aber aus der Perspektive des Clubs war es zu wenig, dass wir nur ein Playoffspiel vermarkten konnten», sagt Rasljic. Das beim Projektstart ausgegebene Ziel, Winterthur zu einer Basketball-Stadt zu machen, ist noch nicht erreicht. «Aber wir haben viel mehr Junge, die mit Basketball beginnen», stellt Sam Frey fest. «Und wir haben mehr Zuschauer und eine bessere Stimmung in der Halle als damals in der Nationalliga A.»

Eigene Trainer ausbilden

«Um weiterzukommen, brauchen wir nun mehr Geld, mehr Sponsoren – und die sind interessiert bei mehr Sichtbarkeit», sagt Frey. Dazu brauche es Matchs wie gegen Pully Lausanne. Fast das Wichtigste sei es aber, breiter aufgestellt zu sein auf Trainerseite, findet Frey. Basketballer, die selbst im BCW sozialisiert worden sind, sollen die Werte weitertragen, die ihm und Rasljic wichtig sind – so wie Silvan Hungerbühler und Eugen Gomes, die für die U-16 verantwortlich sind. Gespräche mit möglichen weiteren künftigen Coachs laufen.

