Einkaufen in Turbenthal – So will der Gemeinderat den Wochenmarkt wiederbeleben Am Samstag konnte man jeweils an mehreren Ständen Käse, Brot und Gemüse kaufen. Doch der Markt vor dem Gemeindehaus ist immer kleiner geworden und nun ganz verschwunden. Rafael Rohner

Der Wochenmarkt in Turbenthal ist immer kleiner geworden. Foto: PD

«Am Schluss war nur noch ein Stand übrig», sagt Gemeindeschreiber Jürg Schenkel. Dabei gab es auf dem Turbenthaler Wochenmarkt einst ein grösseres Angebot. An sechs bis acht Ständen konnte die Bevölkerung jeweils am Samstag Spezialitäten aus der Region einkaufen: Käse, Brot, Gemüse oder auch Setzlinge. Doch in den vergangenen Jahren wurde es auf dem Markt vor dem Gemeindehaus immer ruhiger.