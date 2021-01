Die Standorte der Impfzentren in der Stadt Zürich

Vorgesehen sind drei Zentren in Zürich ­ im Triemli, in der Messe Oerlikon sowie im bereits bestehenden Impfzentrum am Hirschengraben.

Hinzu kommen Zentren in Winterthur, Affoltern am Albis, Horgen, Meilen, Dietikon, Bülach, Uster und Wetzikon. Insgesamt können 7'200 bis 12'600 Impfungen pro Tag verabreicht werden.