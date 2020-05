Wolffkran zieht um – So will die Kranfirma in Elsau bauen Trotz dereinst täglichem Kranbetrieb an der St. Gallerstrasse soll es nicht so laut werden wie von Anwohnern befürchtet. Nicole Döbeli

Das Gebäude an der St. Gallerstrasse mit Büros und Reparaturhalle soll hinter Bäumen versteckt werden. Visualisierung: PD

Als bekannt wurde, dass die international tätige Kranfirma Wolffkran von Dällikon nach Elsau zieht, hielt sich die Freude bei den Anwohnern an der St. Gallerstrasse in Grenzen. Ein anonymes Flugblatt mit Vorwürfen fand den Weg in Briefkästen und warnte vor dem neuen Nachbarn, der im Sommer 2021 mit rund 25 Mitarbeitenden nach Räterschen ziehen will.