Sparmassnahmen in Winterthur – So will die Stadt Gas und Strom sparen Die Stadt Winterthur will beim freiwilligen Energiesparen vorangehen. Drei Massnahmen sind schon umgesetzt, drei weitere folgen demnächst. David Herter UPDATE FOLGT

Die Kehrichtverbrennungsanlage in der Grüze wird Erdöl statt Gas verbrennen, wenn dies wegen kalter Temperaturen nötig ist. Foto: Madeleine Schoder

In der Eishalle, im Krematorium und bei der Fernwärme hat die Stadt Winterthur erste Energiesparmassnahmen umgesetzt. Später soll auch bei der öffentlichen Beleuchtung, bei der Wasserversorgung und in städtischen Gebäuden Gas und Strom gespart werden. Darüber hinaus sind Massnahmen in Prüfung, die stärker spürbar sein werden. «Diese werden frühestens im November kommuniziert», teilt die Stadt Winterthur am Freitag mit.