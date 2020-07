Club-Debatte – So wird Corona in den Partymetropolen geregelt In der Schweiz stehen Clubs nach einer Massenansteckung in der Kritik. Wie gehen die berühmtesten Clubs von Berlin bis Shanghai mit dem Coronavirus um? Die Übersicht. Philippe Zweifel

Rave ohne Publikum: Landon Whittaker alias Dirty Daddy Don legt im Berliner Club Melancholie 2 bei dem Musikprojekt #UnitedWeStream auf. Foto: Keystone

Der Zürcher Superspreader, der im Club Flamingo fünf Personen und womöglich Dutzende weitere angesteckt hat, hat die neueste Corona-Debatte ausgelöst: War es ein Fehler, den Club- und Barbetrieb wieder aufzunehmen?

Das Chaos war programmiert, als der Bund auf den 6. Juni beschloss, die Corona-Massnahmen für Clubs zu lockern – neu waren Anlässe mit bis zu 300 Personen möglich. Drei Wochen später fiel auch die Polizeistunde. In den Details blieben die Behörden indes sehr vage. Ein Club müsse sich in seinem Schutzkonzept genau überlegen, wie er sicherstelle, dass die Distanzregeln so gut und so vollständig wie nur möglich umgesetzt werden, hiess es. Kurz: Die Verantwortung wurde an die Betreiber delegiert. Auch an die Eigenverantwortung der Gäste wurde appelliert.

Hat sich die Schweiz mit ihrer Club-Strategie verrannt? Beugte sich der Bundesrat dem Druck der Nightlife-Lobby oder befürchtete man illegale Partys – und somit einen unkontrollierbaren Ansteckungsherd? Sicher ist: Mit den Lockerungen ging die Schweiz weiter als jedes andere Land. Sogar Schweden, wo es keinen Lockdown gab, liess zu jenem Zeitpunkt keine Veranstaltungen über 50 Personen zu – die Regel gilt immer noch. In Cafés, Restaurants, Bars und Nachtclubs sind nur Tischplätze erlaubt, sodass die Gäste einen Sicherheitsabstand voneinander halten können. Wie die grossen Partymetropolen mit der Situation umgehen, zeigt diese Übersicht.

Berlin

Sonst bettelt hier das Publikum um Einlass: Der verlassene Vorplatz vor dem derzeit geschlossenen Berliner Club Berghain. Foto: Keystone

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen soll die bisher erlaubte maximale Teilnehmerzahl von derzeit 150 auf zunächst 300, ab August auf 500 und bis Oktober auf 1000 steigen. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln – eine gute Nachricht für Hochzeitsgesellschaften etwa. Doch die Clubs in der Partyweltstadt bleiben weiter zu. Kulturstaatsministerin Monika Grütters über Clubs: «Sie waren die Ersten, die schliessen mussten, und sie werden voraussichtlich erst sehr spät wieder öffnen können.» In der kommenden Woche wird der Deutsche Bundestag das eine Milliarde Euro umfassende Konjunkturprogramm «Neustart Kultur» verabschieden. Ein Teil der Mittel steht für Clubs zur Verfügung.

London

Am 4. Juli beginnt in England die dritte Phase des Lockdown-Exits. Pubs und Restaurants dürfen mit begrenzter Kapazität und Sicherheitsmassnahmen wieder öffnen. Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben. Während auch Kulturräume wie Museen und Galerien wieder öffnen können, müssen Nachtclubs und Bars mit Live-Musik und DJs geschlossen bleiben.

Shanghai

Freiwillige Maskenpflicht beim Publikum: Blick in den Club 44KW in Shanghai. Reuters

In China setzt man auf radikales Contact-Tracing – was in der Hightech-Diktatur wenig erstaunt: Besucher von Clubs müssen auf ihrem Handy eine von der Regierung entwickelte App installiert haben, die beim Club-Eingang einen Überblick über ihren Gesundheitszustand anzeigt. Ausserdem wird eine Temperaturkontrolle, in der Regel am Handgelenk, durchgeführt. Ein Formular mit Name, Telefonnummer und Passnummer muss ebenfalls ausgefüllt werden. Nur Angestellte müssen Masken tragen – laut Berichten tragen aber viele Besucher eine solche freiwillig.

Madrid/Ibiza

Verboten: Tanzen und feiern in Ibizas Beach-Clubs. PD

Bars und Nachtclubs sind seit dem 8. Juni wieder offen, als Spanien in die dritte Phase seines Wiedereröffnungsprozesses eintrat. Tanzen ist jedoch nicht erlaubt, da die Tanzflächen «zur Aufstellung von Tischen oder Tischgruppen genutzt werden sollen». Social-Distancing ist zwingend. Ibizas Superclubs, die in den Sommermonaten Milliarden von Euro Umsatz machen, bleiben Berichten zufolge das ganze Jahr über geschlossen. Beach-Clubs dürfen öffnen, aber Tanzen ist nicht erlaubt. Auch Boot-Partys sind untersagt.

Amsterdam

Amsterdams heissester Club De School: Das Programm besteht aus einem einzelnen Auftritt im Café des Clubs. PD

Seit dem 24. Juni sind Restaurants und Bars bis maximal 100 Personen wieder geöffnet. Die Gäste müssen eineinhalb Meter Sicherheitsabstand halten. Ausserdem müssen alle Besucherinnen und Besucher vorab Sitzplätze reservieren und am Eingang Fragen zu Gesundheit und Kontaktdaten beantworten. Für Veranstaltungsorte im Freien wurde die Grenze auf 250 Plätze erweitert. Discos und Clubs sind bis mindestens 1. September geschlossen.

New York

Nur Aussenbereiche geöffnet: Restaurants in New York. Reuters

Angesichts der weltweit grössten Konzentration von Infektionen und Todesfällen werden die Wiedereröffnungsbemühungen in Städten wie New York und Los Angeles in Phasen durchgeführt, wobei Nachtclubs und Bars wahrscheinlich zu den letzten Geschäftseröffnungen gehören werden: Der Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, kündigte vor einer Woche an, zuerst nur Restaurants und Bars mit Sitzplätzen im Freien und separierten Tischen zu erlauben. Kunden müssen Masken tragen, wenn sie nicht an ihren Tischen sitzen, und dürfen nur mit Mitgliedern ihres Haushalts zusammensitzen.

München

Aktion zur Rettung der Münchner Clubs. Instagram