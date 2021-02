2:9-Niederlage in Olten – So wird das nichts mehr mit dem EHCW Die Winterthurer hätten in Olten die Chance auf Punkte gehabt. Weil sie aber viel zu viele Strafen kassieren, verlieren sie mit 2:9 klar. Urs Kindhauser

Hier hat der EHCW Glück: Jewgeni Schirjajew (rechts) trifft nur den Pfosten des leeren Tores. Foto: Freshfocus

Am Ende wars eine klare Sache: Der EHCW verlor in Olten 2:9, nicht zuletzt, weil er nach dem entscheidenden 2:5 durch Mason McTavish die Contenance verlor und in der Schlussphase noch drei Powerplaytore kassierte. Das aber war nicht mehr wichtig. Wohl aber, dass sich die Winterthurer eben auch vorher dumme Strafen geleistet hatten. Olten erzielte deshalb insgesamt fünf Powerplaytore, plus ein «halbes», das kurz nach Ablauf einer Winterthurer Strafe fiel. Vor einer Woche war es in der Zielbau-Arena ähnlich gewesen. Auch damals gewann Olten dank drei Treffern in Überzahl 5:2. Nur schon deshalb hätten die Winterthurer gewarnt und diesmal disziplinierter sein müssen.