Abstimmung in Hagenbuch – So wird das Schulpräsidium künftig gewählt Nach der Uneinigkeit von Schulpflege und Gemeinderat im Vorfeld der Abstimmung hat die Bevölkerung nun entschieden. Nicole Döbeli

Schulpräsident Horst Steinmann machte sich für Variante B der neuen Gemeindeordnung stark. Foto: Madeleine Schoder

In Hagenbuch wurde am Sonntag über die revidierte Gemeindeordnung abgestimmt. Teil davon ist, dass das Schulpräsidium künftig anders gewählt wird. Dies, weil der Gemeinderat sich eine engere Zusammenarbeit wünscht und sich durch eine Wahl des Schulpräsidiums als Teil des Gemeinderats mehr Einheit erhofft. Die Schulpflege argumentierte dagegen, dass die Behörde dem Gemeinderat ebenbürtig sei und nicht eingeschränkt werden sollte. An einer Informationsveranstaltung wurde klar, dass die Fronten verhärtet sind.

Die Bevölkerung musste zwischen zwei Varianten der neuen Gemeindeordnung entscheiden. Die erste sah vor, dass lediglich das Gemeindepräsidium als eigenes Amt gewählt wird, plus fünf Gemeinderäte. Das Schulpräsidium würde anschliessend analog den anderen Ressorts an einen der Gemeinderäte vergeben. Der Gemeinderat favorisierte diese Variante.

Die zweite sah vor, dass das Schulpräsidium gleich wie das Gemeindepräsidium namentlich gewählt wird. Die Bevölkerung weiss also vor der Wahl, wer sich für das Schulamt bewirbt. Die Schulpflege empfahl diese Variante. Die Hagenbucherinnen und Hagenbucher haben nun entschieden und Variante B gewählt. 107 Stimmen gingen für A ein, 251 Stimmen für B.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. @NicoleDoebeli

