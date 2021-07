Die grosse Übersicht um Winterthur – So wird der Nationalfeiertag zelebriert Manche Gemeinden lassen das Festen auch in diesem Sommer sein, andere bereiten ihre Anlässe vor wie immer. Nicole Döbeli , Dagmar Appelt , Heinz Zürcher , Eva Wanner , Delia Bachmann

Veranstaltungen sind wieder erlaubt, und viele Gemeinden wollen sich eine Feier zum 1. August nicht entgehen lassen. Foto: Enzo Lopardo

In Aadorf wird von 12 bis 17 Uhr auf der Schulanlage Wittenwil gefeiert, der Dorfverein Wittenwil Weiern organisiert den Anlass. Grilladen und Desserts warten auf die Besucherinnen und Besucher.

In Adlikon findet wegen Corona keine Bundesfeier statt.

Nur bei trockenem Wetter wird in Altikon gefeiert. Bleibt der Regen fern, lädt ab 17 Uhr eine Festwirtschaft beim Schulhaus zum Verweilen ein, für die Jüngeren gibt es Spiele. In der Dämmerung startet der Lampioumzug zum Feuer.

Andelfingen und Kleinandelfingen feiern jeweils gemeinsam den 1. August. Dieses Jahr wird wegen der Corona-Pandemie jedoch keine Bundesfeier durchgeführt.

Die lokale SP organisiert die diesjährige Feier in Bauma, die ab 10.30 auf der Schulanlage Altlandenberg stattfindet. Die Ansprache hält Regierungsrat Mario Fehr, und es wird der Ehrenpreis Bauma Riisser 2021 verliehen. Susanne Burkhalter begleitet den Anlass auf dem Alphorn, und die Hans-Keusch-Stiftung offeriert traditionsgemäss Getränke und Sandwiches.

Benken feiert am 1. August ab 18 Uhr beim Schützenhaus. Um 20 Uhr hält der neue Gemeindepräsident Beat Schmid eine Festansprache. Um 21.15 Uhr startet der Lampionumzug, anschliessend entzündet der Turnverein das Höhenfeuer.

Die Bundesfeier in Berg am Irchel beginnt um 18 Uhr auf dem Landihausplatz mit der Eröffnung der Festwirtschaft (Gratis-Wurst und -Brot). Ab 20 Uhr spielt die Brassband Berg am Irchel. Die Festansprache hält Förster Hans Beereuter.

Brütten feiert den 1. August auf dem Aussichtspunkt Buck. Der Schiessverein betreibt ab 18 Uhr eine Festwirtschaft. Um 20.30 Uhr hält die Brüttemer Schulpflegerin Sylvie Kessler eine Festansprache, um 21.30 Uhr wird das Höhenfeuer angezündet. Zwischen 20 und 21.30 Uhr offeriert die Gemeinde den Einwohnerinnen und Einwohnern eine Wurst und ein Getränk.

Die Bundesfeier von Buch am Irchel findet zwischen 11 und 14 Uhr vor der Irchelhalle statt, allerdings nur bei guter Witterung und in kleinem Rahmen, das heisst: mit Festwirtschaft, aber ohne Begleitprogramm.

In Dättlikon lädt der TV zur Bundesfeier ins Schützenhaus ein. Das Programm beginnt um 18 Uhr. Um 20 Uhr begrüsst der Gemeinderat die Gäste. Wurst und Brot sind offeriert. Nach der Nationalhymne wird Barbetrieb mit DJ geboten.

Dinhard feiert den Geburtstag ab 18 Uhr auf dem Markwalderschürli, einer Anhöhe zwischen Eschlikon und Welsikon. Nebst Festwirtschaft und Höhenfeuer hält Laura Matter, Gründerin der Dating-App Noii, eine Ansprache.

In Dorf findet wegen Corona keine 1.-August-Feier statt.

In Elgg organisiert der Tambourenverein eine Feier am 31. Juli. Es soll einen Fackelzug geben und einen kleinen Festbetrieb, den der Verein aber vom Wetter abhängig macht.

Ab 19 Uhr startet das Fest in Ellikon an der Thur beim Werkgebäude. Nach der Ansprache des Gemeindepräsidenten Martin Bührer findet ein Lampion- und Fackelumzug der Kinder statt. Anschliessend wird der 1.-August-Funken entzündet, und Kurt Peter sorgt für Musik.

Elsau verzichtet nicht auf die traditionelle Feier in der Badi Niderwis. Um 19.15 Uhr wird Gemeindepräsident Jürg Frutiger eine Ansprache halten. Das Kioskteam und der TV Räterschen bieten Speis und Trank an: Würste und Brot werden von der Gemeinde spendiert. Musikalisch umrahmt wird der Anlass von den Swiss-Örgelern. Bei schönem Wetter bleibt die Badi offen bis 21 Uhr. Um 21.15 Uhr startet der Spaziergang mit Fackeln zum Funken hinauf auf den Himmerech.

Feuerthalen organisiert von 9 bis 12 Uhr einen Bundeszmorge in der Freizeitanlage Rheinwiese in Langwiesen. Ein Festredner ist nicht geladen.

In Flaach hält Winterthurs Stadtpräsident Michael Künzle ab 20 Uhr die 1.-August-Ansprache. Die Feier startet um 18 Uhr bei der Worbighalle. Es gibt eine Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung durch die Flaacher Dorfspatzen. Um 21 Uhr startet der Fackelumzug zum Festfeuer. Für jeden Besucher gibt es eine Gratis-Wurst.

Flurlingen feiert traditionellerweise in der Stantenwegtrotte. Am 1. August um 17 Uhr lädt der Turnverein in die Festwirtschaft ein (bei gutem Wetter draussen, bei schlechtem in der Trotte). Mitgebrachtes Feuerwerk kann beim Höhenfeier entzündet werden.

Gachnang eröffnet ab 18 Uhr seine Festwirtschaft mit einem Gratis-Apéro bei der Scheune der Familie Schuppli in Strass. Anschliessend spielt der Musikverein Islikon-Kefikon einige Lieder. Die Festansprache hält CVP-Regierungsrätin Carmen Haag. Zum Abschluss gibts Feuerwerk.

Hagenbuch feiert den Nationalfeiertag ab 16 Uhr beim Schulhaus Fürstengarten, bei schlechtem Wetter wird in die Turnhallen gezügelt. Als Gastredner haben die Sportfreunde Hagenbuch Pascal Hollenstein von der NZZ eingeladen.

Henggart feiert ab 10 Uhr auf dem Guggenhürli, das Brunchbuffet à discretion öffnet ab 10 Uhr. Um 12.30 Uhr spendiert die Gemeinde ein Apéro-Getränk. Ab 13 Uhr hält Catherine Nägeli die Festansprache. Sie ist Bezirksratspräsidentin und Statthalterin des Bezirks Andelfingen. Es gibt eine Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung. Am Vorabend, 31. Juli, gibt es ab 20 Uhr einen Barbetrieb auf dem Guggenhürli.

Hettlingen begeht die Bundesfeier auf dem Vorplatz der Mehrzweckhalle. Um 12 Uhr eröffnet der Turnverein die Festwirtschaft, um 13 Uhr spielt die Musikgesellschaft. Nach der Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten wird Regierungsrat Mario Fehr, der zuvor schon in Bauma spricht, die Festrede halten.

Die Bundesfeier von Humlikon findet beim Schützenhaus statt.

Die Stadt Illnau-Effretikon hält die Feier wie im letzten Jahr wieder im kleinen Rahmen ab. Auf dem Märtplatz in Effretikon gibt es ab 17 Uhr Wurst, Brot und Getränke sowie ein Platzkonzert der Stadtmusik. Nach der Begrüssung durch SP-Stadtrat Samuel Wüst wird gemeinsam die Nationalhymne gesungen. Um 19 Uhr endet die Veranstaltung.

Kleinandelfingen > siehe Andelfingen

Die Gemeinde Marthalen führt die Bundesfeier am 1. August beim Pontonierhaus Ellikon am Rhein durch. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird via die Gemeinde-News-App oder die Telefonnummer 1600 Auskunft über die Durchführung gegeben. Um 10.30 Uhr wird die Festwirtschaft eröffnet, um 11 Uhr spielt der Musikverein Helvetia das Frühschoppenkonert. Die Ansprache ist ein Dialog zwischen Historiker Reinhard Nägeli und Journalistin Susanna Sturzenegger über sein Buch «Fleudebüel Pfaffeholz und Strick – Marthaler und Elliker Flur-, Wald-, Orts- und Familiennamen».

In Neftenbach beginnt die Nationalfeier um 15 Uhr auf dem Chräen. Bei schlechter Witterung wird im Festzelt gefeiert. Für Unterhaltung sorgen ab 16.30 Uhr die Zipfi Zapfi Buam. Etwa um 20.30 Uhr wird Regierungsrätin Natalie Rickli die 1.-August-Ansprache halten.

Die Feier in Ossingen findet auf dem Weingut Wiesendanger (Im Berg) statt. Die Festwirtschaft mit Barbetrieb öffnet um 18 Uhr, eine Festansprache gibt es um 20 Uhr. Um 21.30 Uhr werden Feuer und Feuerwerk entzündet, anschliessend Festbetrieb.

Die Gemeinde Pfungen feiert schon am 31. Juli und lädt ab 18 Uhr auf dem Festplatz hinter der Dorfstrasse 22 zum gemeinsamen Abendessen. Um 20 Uhr wird die Bundesfeier vom Musikverein eröffnet. Die Ansprache wird Gemeinderätin Tamara Schmocker halten.

In Rheinau wird ab 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz gefeiert. Die Frauenriege betreibt eine Festwirtschaft, ab 19.00 Uhr gibts musikalische Unterhaltung. Um 20.30 Uhr spielt zunächst die Musikgesellschaft Rheinau, Bezirksrätin Beatrice Salce hält eine Festansprache, und danach wirds noch einmal musikalisch. Um 21.15 Uhr steht die Vorstellung der Jungbürgerinnen und Jungbürger auf dem Programm, es folgen eine Vorführung des Turnvereins, das Singen der Landeshymne in Begleitung der Musikgesellschaft und des gemischten Chors, und dann kann die Bevölkerung ihr mitgebrachtes Feuerwerk entzünden.

Ab 20.15 Uhr feiert Rickenbach auf dem Chrameschberg. Das Programm ist vielfältig: Sowohl der Musik- als auch der Turnverein zeigen ihr Können mit verschiedenen Darbietungen. Dazwischen hält Markus Peter von «Rickenbach nachhaltig» eine Ansprache. Gegen Ende wird das Feuer entzündet, und es gibt Gratis-Wurst und -Brot.

Der Dorfverein Russikon stellt ab 17 Uhr beim Schulhaus Madetswil (bei schlechter Witterung im überdachten Velounterstand) Tische, Bänke und einen Grill auf. Getränke, Grilladen, Salat und Geschirr müssen selber mitgenommen werden. Um 19 Uhr startet die dritte Madetswiler 1.-August-Steinstoss-Challenge (Anmeldung nicht nötig). Nach Einbruch der Dunkelheit spaziert das Festvolk zum 1.-August-Feuer, um später gemeinsam das Feuerwerk zu bestaunen.

In Schlatt gibt es am 1. August einen Brunch im Schwimmbad. Festredner seien keine eingeladen.

Die Gemeinde Stammheim lädt zum 1.-August-Brunch im Landgasthof Schwert. Um 9 Uhr ist Türöffnung mit Buffet in Selbstbedienung. Ab 9.15 Uhr unterhält Sepp Helbling musikalisch. Die Festansprache hält Felix Keller, Generalstabs-Oberst und Kommandant des Waffenplatzes Frauenfeld, um 11 Uhr.

Die Bundesfeier von Thalheim an der Thur findet beim ehemaligen Schützenhaus statt. Die Festwirtschaft öffnet ab 19 Uhr, es gibt ein 1.-August-Feuer.

Die Bundesfeier von Trüllikon findet im Ortsteil Wildensbuch statt. Der örtliche Dorfverein lädt von 9 Uhr bis 14 Uhr zum Brunch in der Gemeindescheune.

In Turbenthal organisiert die lokale FDP die diesjährige Feier auf der Terrasse der Reithalle Gmeiwerch. Gestartet wird um 11.30 Uhr, die Festansprache hält Nationalrätin Doris Fiala zum Thema Cybersecurity. Charlotte Joss und Kilian Deissler begleiten den Anlass musikalisch, und der Zirkus Pipistrello bietet ein Programm für die Kinder.

Die Zahl der Plätze für den kostenpflichtigen 1.-August-Brunch auf dem Ribi-Hof in Volken ist limitiert. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (079 825 90 98 oder rubenkeller@gmail.com).

Weisslingen feiert in Neschwil. In der Feuerwehrremise wird ab 17 Uhr eine Festwirtschaft betrieben, nach dem Eindunkeln werden Höhenfeuer und Feuerwerk angezündet. Für musikalische Unterhaltung sorgt Züri-Bärgler Thomas Schoch mit seinem Schwyzerörgeli.

Wiesendangen veranstaltet ab 18 Uhr ein Fest beim Rosenhof in Bertschikon. Die Ansprache wird von Katrin Cryer, Bezirks- und Kantonalvorständin der EVP aus Berg (Dägerlen), gehalten. Anschliessend findet ein Fackelzug zum Höhenfeuer statt. Dieses wird danach zusammen mit Feuerwerk gezündet. Ums Feuer gibt es einen Barbetrieb, die Band Pocket Rockers tritt auf.

In Wila wird gebruncht. Von 10 bis 13 Uhr in einem Zelt bei der Badi Neuguet und mit musikalischer Begleitung durch die Bergsterne. Die SVP Wila organisiert zudem am Abend eine Feier und betreibt ab 19 Uhr auf dem Festgelände Talblickstrasse/Ghöngg eine Wirtschaft. Der Baumer SVP-Kantonsrat Paul von Euw hält eine Ansprache. Höhenfeuer und Lampionumzug sind ab etwa 20.30 Uhr vorgesehen. Für musikalische Unterhaltung sorgt Ueli Bodenmann.

In Wildberg eröffnet der Turnverein Schalchen-Wildberg um 17 Uhr in der Oberen Luegeten die Festwirtschaft. Um 20 Uhr hält der neue Gemeindepfarrer Arnold Steiner eine Antrittsrede. Die Meelton Band und um 20.30 Uhr die Kirchenglocken sorgen für musikalische Unterhaltung. Festrednerin ist um 20.45 Uhr Nationalrätin Therese Schläpfer. Danach folgen Höhenfeuer und Nationalhymne.

Zell feiert auf dem Wissen in Langenhard. Ab 18 Uhr gibt es dort eine Festwirtschaft, und um 20 Uhr wird Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann eine Ansprache halten. Um 21.15 Uhr folgt ein Lampion- und Fackelumzug ab der Feldscheune in Oberlangenhard. Danach werden ein Höhenfeuer und Feuerwerk entzündet.

Winterthur startet um 9.15 Uhr mit Posaunenklängen vom Nordturm der Stadtkirche in den Nationalfeiertag. Danach startet beim Gewerbemuseum der Stadtrundgang vom House of Winterthur. Um 12 Uhr eröffnet Peter Arbenz, Präsident der Bundesfeierkommission und Alt-Stadtrat (FDP), den eigentlichen Festakt im Stadthaus. Nach einer Begrüssung durch Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) hält der reformierte Pfarrer Thomas Plaz die Festrede. Zum Schluss gibts einen Apéro. Die Feier beim Schloss Hegi fällt auch dieses Jahr aus; der Ortsverein kapitulierte vor dem aufwendigen Schutzkonzept. In Seen gibt es eine abgespeckte Feier ohne Ansprache, Feuerwerk und Festzelt: Dafür sind auf dem Sässel in Iberg ein Fackelumzug für die Kinder, ein Höhenfeuer sowie ein Take-away-Angebot geplant. Auch in Wülflingen wird nach dem Eindunkeln ein Höhenfeuer entzündet. Und zwar auf der Wiese von Landwirt Markus Moser auf dem Taggenberg.

Hier wird nicht gefeiert Infos einblenden In den folgenden Gemeinden findet 2021 keine Feier für den 1. August statt: Der Gemeindeverein Dachsen hat beschlossen, den 1.-August-Brunch in der Badi Bachdelle abzusagen. Das geltende Schutzkonzept mit der eingeschränkten Besucherzahl könne nicht sichergestellt werden. Die Gemeinde Dägerlen verzichtet dieses Jahr wegen der Pandemie auf die Bundesfeier. Der Entscheid wurde aufgrund der damaligen Corona-Situation schon im Mai gefällt. Der Gemeinderat von Lindau hat zusammen mit den Mitorganisatoren beschlossen, die 1.-August-Feier im Lindengütli nicht durchzuführen Die Gemeinde Seuzach hat für dieses Jahr entschieden, auf die Durchführung der 1.-August-Feier zu verzichten. Einer der Gründe ist, dass sich kein Organisator finden liess, was wohl auf die pandemiebedingten Auflagen zurückzuführen ist. In Truttikon findet die 1.-August-Feier wegen der Corona-Pandemie nicht im üblichen Rahmen statt.

