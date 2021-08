Geldblog: Wie funktioniert ein Entnahmeplan? – So wird der Sparbatzen zur steuerfreien Rente Vorteile, Risiken und Angebote: Martin Spieler erklärt das Anlagekonzept des Entnahmeplans. Martin Spieler

Regelmässiges Einkommen, wenig Risiko: Ein Entnahmeplan kann im Alter für Flexibilität und Sicherheit sorgen. Foto: Getty Images

Ich bin 70 Jahre alt. Wir haben 1,4 Millionen Franken Ersparnisse. Unser Bankberater rät uns, 800'000 Franken an der Börse zu belassen. Damit müssten wir keine Negativzinsen auf unsere Ersparnisse befürchten. Davon sind 45 Prozent in Aktien investiert. Ich habe eine Offerte für den Serenity Benefit Plan mit Aufschub im Rahmen der freien Selbstvorsorge Säule 3b, womit ich später eine regelmässige Rente erhalten könnte. Die durchschnittliche Rendite wäre 1 Prozent. Wie beurteilen Sie den Vorschlag? Leserfrage von S.F.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der Serenity Benefit Plan mit Aufschub ist ein Entnahmeplan der Versicherung Vaudoise, der Ihnen ein regelmässiges Einkommen im Alter garantiert. Dabei übernimmt die Versicherung die Anlage Ihrer Einlagen mittels verschiedener Fonds und gewährt Ihnen eine Garantie für die festgelegte Auszahlung. Sie profitieren auf der einen Seite von den Renditemöglichkeiten an den Finanzmärkten und verfügen anderseits über einen festgelegten Kapitalschutz. Das Anlagerisiko wird dadurch reduziert. Ziel ist es, dass auf Ihrer Einlage eine Rendite erzielt wird. Aus dem so angehäuften Kapital erhalten Sie dann später garantierte regelmässige Auszahlungen. Weil es sich bei diesem Produkt um einen Entnahmeplan handelt, muss der ausbezahlte Betrag – anders als bei einer Rente – nicht als Einkommen versteuert werden. Sie haben das eingebrachte Geld ja bereits früher versteuert und lassen es sich nun im Rahmen eines Entnahmeplanes einfach in Raten auszahlen.