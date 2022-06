Radrennen in Zürich – So wird die Tour de Suisse garantiert zum Erlebnis Velorennen sind langweilig? Nicht, wenn Sie unsere Expertentipps verfolgen. Dann sind Sie bereit, wenn es am Sonntag auf der Forch losgeht. Corsin Zander Emil Bischofberger

Typische Szene vor der Durchfahrt des Tour-de-Suisse-Konvois: Radfans warten auf das Spektakel. (Archivaufnahme 2013) Foto: Walter Bieri

Radrennen, das ist vier Stunden lang auf dem Sofa sitzen, immer wieder einnicken und den Kommentatoren zuhören, wie sie über die Sehenswürdigkeiten an der Strecke sprechen. Das stimmt schon, und für hart gesottene Fans ist das faszinierend. Für alle anderen empfiehlt sich der Livebesuch einer Etappe. Insbesondere, wenn die Tour de Suisse wie dieses Jahr im Kanton Zürich zu Besuch ist. Das Rennen beginnt am Sonntag auf einem Rundkurs mit Start und Ziel auf der Forch. Damit man aber nicht einfach am Strassenrand steht und das Fahrerfeld mit 40 Stundenkilometern in Sekunden vorbeiflitzt, gilt es einige Tipps zu beachten.