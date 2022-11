Sweet Home: Entspannt stylen – So wird Ihr Zuhause sofort schöner Sie möchten, dass sich in Ihrem Zuhause alle wohlfühlen? Mit diesen zehn Anregungen schaffen Sie das ganz schnell und einfach. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Sache mit dem Licht

Kleine Tischleuchte mit warmem Licht. Leuchte und Foto: House Doctor

Nun ist sie da, die Vorweihnachtszeit, in der wir uns öfters als sonst mit Familie und Freunden treffen, einladen und uns freuen, in ein warmes, freundliches Zuhause zu kommen. Dass es daheim auch so wunderschön sinnlich, golden und gemütlich leuchtet, wie man es draussen in den an Adventskalendern anmutenden Fenster sieht, braucht es das richtige Licht. Dieses strahlt nicht einfach grell von der Decke. Installieren sie lieber in jedem Raum viele kleine Tisch- und Stehleuchten und versehen Sie diese noch mit Dimmer. Mit solchen Leuchten können Sie Räume partiell beleuchten, dort Licht schaffen, wo sie es brauchen und eine warme, gemütliche Stimmung kreieren. Sie sind erst noch viel flexibler einsetzbar als Decken- und Wandleuchten, welche nach der Installation dort bleiben.