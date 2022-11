Keine Fenster, Duschen in der Küche – So wohnt ein Flüchtling in Wildberg Seit Jahren lebt ein 35-jähriger Mann aus Eritrea in der Zivilschutzanlage. Das sei unzumutbar, findet seine Deutschlehrerin. Die Gemeinde Wildberg sieht es anders. Annette Saloma

Das Schlaf- und Wohnzimmer von Surafiel A.. Fenster und Handyempfang gibt es nicht. Foto: Annette Saloma

Eine Zivilschutzanlage in Wildberg gleich bei einem Schulhaus am Ortseingang. Hinter einer roten Tür, die voller Sticker ist, liegt ein Raum ohne Fenster. Darin stehen vier Betten und vier Schränke. Die Wände sind aus hellem Beton. An der einen Wand hat es ein längliches Waschbecken, Neonröhren flackern an der Decke. Ein Heizkörper bringt etwas Wärme in das karge Zimmer.