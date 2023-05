Museum in Bauma – So wohnte eine Textilarbeiterin im Tösstal Rosa Freddi lebte von 1885 bis 1978 in einem kleinen Flarzhaus. Sie veränderte das Haus nur wenig. Bis heute lässt sich deshalb darin erfahren, wie die Leute damals gelebt haben. Rafael Rohner

Die Stube im Flarzhaus wurde mit einem alten Ofen beheizt. Foto: PD

Ein kleines Flarzhaus in Undalen bei Bauma sieht praktisch immer noch so aus wie im 19. Jahrhundert. Ihre Bewohnerin Rosa Freddi hatte das Gebäude zu ihren Lebzeiten von 1885 bis 1978 kaum verändert. Das Haus gilt daher als wichtiger Zeuge der Textilindustrie im Tösstal, als solche Häuser von Fabrikarbeiterinnen und -arbeitern bewohnt wurden.

Besichtigen kann man das Freddi-Haus in der Regel nur auf Voranmeldung. Damit aber möglichst viele Leute einen Einblick erhalten, ist das Wohnmuseum an drei Sonntagen im Jahr geöffnet. Dies am 4. Juni, am 2. Juli und am 10. September. Von 10 bis 16 Uhr wird an diesen Tagen jeweils eine kleine Festbeiz betrieben, in der man auch auf die nächste Führung warten kann, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heisst.

Strom gibt es im Häuschen erst seit 1975 und nur für ein paar Lampen, weil der Arzt es als zu gefährlich erachtete, wenn Rosa Freddi in ihrem mittlerweile hohen Alter einmal mit der Petrollampe auf der steilen Treppe gestürzt wäre. Es gab weder Kühlschrank noch fliessendes Wasser. Geheizt hatte Rosa Freddi mit einem alten Lehmofen, dem letzten im Kanton Zürich.

Bilder und Möbel erinnern an die Textilindustrie im Tösstal. Foto: PD

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.