Die grosse Festübersicht – So zelebrieren die Gemeinden den 1. August Berühmte Rednerinnen, Fackelumzüge, Höhenfeuer und Festwirtschaften mit Musikbegleitung: Hier erfahren Sie die Pläne aller Gemeinden.

Der Kanton Zürich erliess am 21. Juli ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Stand 26. Juli liegt es den Gemeinden frei, allgemeine Feuerverbote anzuordnen. Detaillierte Informationen zu den Bundesfeiern finden Sie auf den Websites der Gemeinden.

In Aadorf lädt der Dorfverein Wittenwil zur 1.-August-Feier auf den Dorfplatz Wittenwil. Ab 18 Uhr gibt es ein Grill- und Dessertbuffet. Musikalisch spielen Rohrenschmaus auf, und Josef Gemperle aus Fischingen hält die Festrede.

Adlikon: Keine Feier

In Altikon feiert man bereits am Abend des 31. Juli. Ab 19.15 Uhr gibt es einen von der Gemeinde offerierten Apéro sowie eine Festwirtschaft. Der Wiesendanger SVP-Kantonsrat Martin Hübscher hält um 20.30 Uhr die Festansprache, danach wird die Hymne gesungen. Abgerundet wird die Feier durch eine turnerische Darbietung sowie ein Feuer oberhalb des Dorfes an der Rickenbacherstrasse.

Andelfingen und Kleinandelfingen feiern traditionell gemeinsam, und zwar ab 17 Uhr auf der Grille. Um 17.30 Uhr sorgen die Musikgesellschaft Andelfingen sowie der Tambourenverein Weinland Andelfingen für Unterhaltung, um 18.15 Uhr folgt die Ansprache der Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli. Fürs leibliche Wohl sind der Militärschützenverein Kleinandelfingen sowie der Knabenverein verantwortlich. Um 22 Uhr gehts dann ans Abbrennen des Feuerwerks.

Die offizielle 1.-August-Feier der Gemeinde Bauma findet bereits morgens um 10 Uhr in der Schulanlage Altlandenberg statt, die Festrede hält Gemeinderätin Heidi Weiss. Zudem verleiht Gemeindepräsident Res Sudler den Ehrenpreis «De Bauma-Riisser».

Einen Lampionumzug für Gross und Klein sowie ein Höhenfeuer gibts in Benken. Die Festwirtschaft beim Schützenhaus öffnet um 18 Uhr.

Die Festwirtschaft der Irchelschützen Berg-Buch nimmt um 18 Uhr in Berg am Irchel ihren Betrieb auf. Bis um 19.45 Uhr gibts auf dem Schulhausplatz Gräslikon (bei schlechter Witterung Landihaus) gratis Wurst und Brot für alle. Die eigentliche Feier wird um 20 Uhr von Gemeindepräsident Roland Fehr eröffnet, es spielt die Brass Band Berg am Irchel. Der Festansprache von Vikar Jan Flütsch folgt ein gemütliches Beisammensein.

Die Bundesfeier findet in Brütten auf dem Aussichtspunkt Buck statt. Ab 19 Uhr und bis zum Entfachen des Feuers um etwa 21.30 Uhr offeriert die Gemeinde allen Bewohnerinnen und Bewohnern eine Wurst und ein Getränk. Um 20.30 Uhr hält Gemeindepräsident Fritz Stähli eine Ansprache.

In Buch am Irchel wird ab 11 Uhr gefeiert, und zwar auf dem Vorplatz der Irchelhalle (bei schlechter Witterung im Aspensaal). Um 11.15 Uhr hält die neue Gemeindepräsidentin Brigitte Felix eine Ansprache. Anschliessend spielt das Ländlertrio Alpenblick auf. Für Hungrige hält die Festwirtschaft diverse Grilladen bereit.

Wer in Dachsen den 1. August begehen will, packt am besten die Badehose ein. Von 9 bis 13 Uhr wird gebruncht – und zwar in der Badi Bachdelle. Wer noch nicht genug gefestet hat, kann sich ab 14.30 ins Zentrum Kohlfirst in Feuerthalen verschieben (siehe «Feuerthalen»).

In Dägerlen findet die Bundesfeier bei gutem Wetter auf dem Resi oberhalb Rutschwil und bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle Rutschwil statt. Für volle Bäuche sorgen die Gemeinde ab 18.30 Uhr mit einem offerierten Apéro und der Turnverein Dägerlen ab 19 Uhr mit Spätzli, Grilladen und Salat. Um 19 Uhr startet ein Hindernislauf. Die Festansprache hält Marc Besson, ehemaliges Mitglied der Schulpflege Dägerlen. Fackelzug und Höhenfeuer fallen aufgrund der Trockenheit voraussichtlich ins Wasser, dafür ist mit dem Auftritt von DJ Kaiser die musikalische Unterhaltung gesichert.

In Dättlikon organisiert die Männerriege die Bundesfeier. Der Anlass beginnt um 18 Uhr beim Schützenhaus. Wurst und Brot werden von der Gemeinde offeriert. Um 19 Uhr hält Kantonsrat Martin Huber (FDP) eine Festansprache.

Die Feier der Gemeinde Dinhard findet beim Gurisee ab 17 Uhr statt. Nach einem Apéro spricht dort der parteilose Regierungsrat Mario Fehr, anschliessend folgen ein Rundgang um den Gurisee sowie Festwirtschaft, Livemusik und ein Höhenfeuer.

Die Gemeinde Dorf lockt mit der Schauspielerin, Sängerin und Autorin Anikó Donáth als Gastrednerin. Gestartet wird um 19.30 Uhr, am Grill steht der Männerturnverein. Ein Fackellauf zum Höhenfeuer rundet das Festprogramm ab.

Der Feuerwehrverein Elgg organisiert eine Feier auf dem Sportplatz Im See. Ab 17 Uhr ist die Festwirtschaft geöffnet mit Kusis Älpler Maccaroni mit Apfelmus und Würsten vom Grill. Um 18.45 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Tambouren Elgg, um 20 Uhr eine Festansprache von Bernhard Egg, ehemaliger Kantonsratspräsident. Um 21 Uhr werden Fackeln und Lampions ausgegeben, und um 21.15 ist Abmarsch zum Feuer.

Ab 19 Uhr ist die Festwirtschaft bei der Badi Ellikon an der Thur in Betrieb. Eineinhalb Stunden später folgen die Begrüssung durch Gemeindepräsident Beat Klein sowie das gemeinsame Singen der Landeshymne. Anschliessend können sich die Kinder für den traditionellen Lampion- und Fackelumzug versammeln. Danach wird der Funken abgebrannt.

In Elsau wird bereits zum fünften Mal in der Badi Niderwis gefeiert. Am 1. August bietet das Kioskteam mit Unterstützung des Turnvereins Räterschen ab 19 Uhr Speis und Trank an. Die Gemeinde offeriert Würste und Brot. Die Feier wird von Irma Nigg und den Wintifägern musikalisch umrahmt. Um 21.15 Uhr startet der Fackelumzug für Familien mit Kindern, aber auch für Erwachsene. Er führt zum Funken auf den Himmerech.

Der traditionelle «Bundes-Zmorge» in Feuerthalen findet ab 9 Uhr auf dem Areal des Schulhauses Spilbrett statt. Erwachsene zahlen 10, Kinder (3 bis 10 Jahre) 5 Franken. Für Unterhaltung sorgt die Slam-Poetin Martina Hügi. Eine Anmeldung via anmeldung.fahrendi-chuchi.ch oder Telefon 079 917 63 17 ist zwingend. Anmeldeschluss ist der 27. Juli. Wem der «Bundes-Zmorge» zu früh ist, der kann sich ab 14.30 Uhr ins Zentrum Kohlfirst begeben. Eingeladen ist die Bevölkerung der vier Verbandsgemeinden Feuerthalen, Flurlingen, Dachsen sowie Laufen-Uhwiesen. Geboten werden Kaffee und Kuchen, musikalisch untermalt. Die 1.-August-Ansprache hält Kantonsratspräsidentin Esther Guyer.



Das Männerturnen in Flaach wirft ab 18 Uhr bei der Worbighalle den Grill an – jeder Besucher erhält eine Gratiswurst. Um 20 Uhr gibts ein paar Grussworte von Gemeindepräsident Walter Staub, ihm folgt Festredner Hans-Ulrich Lehmann. Um 21 Uhr startet der Fackelzug zum Festfeuer beim Worrenberg. Für die Livemusik ist Albert aus Tirol zuständig.

In Flurlingen lädt der Fussballclub Cholfirst United gleich zweimal ein: sowohl am 31. Juli als auch am 1. August, jeweils ab 17 Uhr bei der Stantentrotte. Geboten werden gemäss Flyer Getränke und Speisen vom Grill bei «bester Sicht» auf das Feuerwerk am Rheinfall. Wer dreimal feiern möchte, kann sich am 1. August ab 14.30 Uhr auch noch ins Zentrum Kohlfirst in Feuerthalen verschieben (siehe «Feuerthalen»).

Mit einem Alphornduo und einem Apéro beginnt ab 18 Uhr in Kefikon die Feier der Gemeinde Gachnang. Eine Stunde später folgt ein Konzert des Musikvereins Islikon-Kefikon. Gegen 20 Uhr begrüsst Gemeindepräsident Roger Jung die Anwesenden, anschliessend hält SRF-Moderator Michael Weinmann die Festansprache. Zum Abschluss sind ein Lampionumzug sowie Funken und Feuerwerk vorgesehen.

Die Feier in Hagenbuch findet ab 18 Uhr beim Schützenhaus statt. Die Schützengesellschaft sorgt für einen Festbetrieb, musikalische Begleitung bietet Roberto Zanolli. Um 20 Uhr hält SVP-Kantonsrat Tobias Weidmann eine Festrede. Gegen 21.30 Uhr wird Richtung Höhenfeuer losmarschiert.

Henggart feiert den 1. August im Guggenhürli. Ab 18 Uhr sorgt die Männerriege für Speis und Trank, ab 19.30 spielt die Brassband Henggart auf. Festrednerin ist Barbara Nägeli, OK-Präsidentin des Kantonalen Turnfests 2023.

In Hettlingen wird der Nationalfeiertag vor der Mehrzweckhalle gefeiert. Los gehts um 18.30 Uhr mit Speis und Trank. Um 20.15 beginnt der offizielle Teil mit einer Begrüssung durch Gemeindepräsident Bruni Kräuchi sowie mit musikalischer Unterhaltung durch die Musikgesellschaft Hettlingen. Als Festredner ist der Unternehmer Peter Uhlmann geladen.

Die Bundesfeier von Humlikon findet ab 18 Uhr beim Schützenhaus statt.

Die Stadt Illnau-Effretikon feiert dieses Jahr bereits am 31. Juli – und zwar in Kyburg. Das Programm auf dem Hof Stampfental beginnt um 17.30 Uhr mit der Eröffnung der Festwirtschaft. Unterhaltung gibt es ab 18.30 Uhr mit Auftritten des Alphornensembles Echo vom Bätzibuck, der Stadtmusik Illnau-Effretikon und der Vertikaltuchartistin Rahel. Um 20.25 Uhr begrüsst die neue SP-Stadträtin Brigitte Röösli die Besucherinnen und Besucher, und nachdem Regierungsrat Mario Fehr eine Festansprache gehalten hat, wird die Nationalhymne gesungen. Ab 21.30 Uhr geht es weiter mit den Line-Dancers Jolly Jumpers, einem Kinder-Fackelzug zum Höhenfeuer und einem Feuerwerk. Danach startet der Barbetrieb. DJ Greyhound sorgt für Musik. Vom Stadtgebiet und von den Aussenwachten fahren zwischen 18.15 und 19.45 Uhr Gratisbusse zum Festplatz. Rückfahrgelegenheiten sind für 22.30, 23.30 und 0.30 Uhr organisiert.

Kleinandelfingen (siehe «Andelfingen»)

In Laufen-Uhwiesen festet der Dorfverein Urfar-Nohl, und zwar am 31. Juli ab 18 Uhr im Nohlbuck. Neben Grill- und Fischspezialitäten winkt ein guter Blick auf das Rheinfallfeuerwerk. Am 1. August ist die Bevölkerung dann eingeladen, sich ab 14.30 Uhr ins Zentrum Kohlfirst in Feuerthalen zu begeben (siehe «Feuerthalen»).

Lindau feiert den 1. August im Lindengüetli. Um 18 Uhr offeriert die Gemeinde einen Apéro. Von 18.15 bis 19 Uhr gibt der Musikverein Kempttal ein Konzert, von 19.45 bis 20.15 Uhr spielt das Echo vom Bäzibuck ein paar Alphornklänge. Etwa um 20.30 Uhr hält FDP-Kantonsrat Dieter Kläy eine Festansprache. Anschliessend marschieren die Kinder mit Fackeln zum Feuerplatz. Nach dem Festakt gibts Livemusik von Dayana und für die Kinder Wurst und Brot. Die Festwirtschaft wird von 18 bis 23 Uhr betrieben.

In Marthalen öffnet die Festwirtschaft um 10.30 Uhr beim Zentrum für Pflege & Betreuung Weinland Mitte ihre Tore. Um 11 Uhr stehen ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Helvetia Marthalen sowie ein Liedervortrag des Frauenchors Marthalen auf dem Programm. Die Festrede hält um 11.40 Uhr Inge Stutz von den Landfrauen. Ab 12 Uhr folgt dann das Mittagessen, musikalisch begleitet vom Musikverein Helvetia Marthalen.

Auch dieses Jahr findet die Bundesfeier in Neftenbach auf dem Chräen statt. Ab 17 Uhr gibts Raclette, Bratwürste und Cervelats. Als Festredner ist der Neftenbacher Kantonsrat Martin Huber (FDP) geladen. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Zipfi Zapfi Buam. Höhenfeuer, Fackelumzug und Feuerwerk entfallen aufgrund des geltenden Feuerverbots.

In Ossingen trifft man sich ab 17 Uhr auf dem Pausenplatz der Sekundarschule. Organisator ist die örtliche SVP-Sektion, gefeiert wird gemäss Gemeindewebsite «bis fertig».

In Pfungen wird der Nationalfeiertag bereits am 31. Juli gefeiert. Ab 17.30 Uhr ist auf dem Festplatz hinter der Dorfstrasse 22 für Verpflegung gesorgt. Ab 20 Uhr beginnt der offizielle Teil mit einer Begrüssung durch das Organisationsteam rund um den ehemaligen Gemeindepräsidenten Max Rütimann sowie einer Begrüssung durch die Gemeindepräsidentin Tamara Schmocker. Die «etwas andere 1.-August-Ansprache» hält das Team von Comedy Alarm. Musikalisch begleitet wird der Abend vom Musikverein Pfungen. Das am 1. August vorgesehene Höhenfeuer sowie der Fackelumzug sind aufgrund des Feuerverbots abgesagt.

In Rheinau hält ab 20.30 Uhr Dr. Roland Gröbli die 1.-August-Ansprache. Der Generalsekretär der Georg Fischer AG ist Niklaus-von-Flüe-Experte. Die Feier startet um 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz. Es gibt eine vom Turnverein Rheinau betriebene Festwirtschaft sowie musikalische Unterhaltung durch die Musikgesellschaft Rheinau. Um 21.15 Uhr werden dann Rheinaus Jungbürgerinnen und Jungbürger vorgestellt, gefolgt von einer Vorführung des Turnvereins Rheinau. Anschliessend kann das mitgebrachte Feuerwerk entzündet werden.

Auf dem Chrameschberg bei Rickenbach wird ab 20.15 Uhr gefeiert. Es gibt musikalische und turnerische Darbietungen. Viviane Kägi, Präsidentin der GLP Tösstal, hält die Festansprache. Ein Feuer wird angezündet und es gibt gratis Wurst und Brot.

In Russikon beginnt die 1.-August-Feier um 19 Uhr mit einer Festwirtschaft auf dem Riedhusplatz. Es gibt Ghackets und Hörnli und die Gemeinde offeriert das Dessert. Um 20.30 Uhr hält Gemeindepräsident Philip Hirsiger eine Ansprache, um 21.30 Uhr startet der Fackel- und Lampionumzug zum Bruederbüel, wo dann das Feuer entzündet wird. Der Festbetrieb endet um Mitternacht.

In Schlatt lädt das Schwimmbadteam Virginia Fet und Tobias Schmidt zum 1.-August-Brunch. Von 9 bis 12 Uhr gibt es ein Zmorgebuffet à discrétion für 20 Franken. Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte. Anmeldungen müssen bis spätestens 27. Juli bei der Gemeindeverwaltung Schlatt (052 363 14 88) eingehen.

In Seuzach organisieren der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung die Bundesfeier auf dem Festplatz Buchenwäldli. Die Feier in Seuzach lockt mit einem kulinarischen Programm der besonderen Art: Bei verschiedenen Food-Trucks können sich die Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr mit Pasta, Momos, Fischknusperli oder mexikanischen Spezialitäten eindecken. Musikalisch wird der Abend von der Musikgesellschaft Seuzach sowie vom Frederik Mannli Trio begleitet. Um 20 Uhr hält der neue Gemeindepräsident Manfred Leu eine Ansprache, um 22 Uhr startet das traditionelle Feuerwerk.

Gebruncht wird auch in Stammheim, und zwar ab 8.30 Uhr im Gasthof Schwert (bei gutem Wetter im Garten, sonst im Saal). Die Festansprache erfolgt um 9.30 Uhr durch Regierungsrätin Dr. Silvia Steiner. Der Anlass wird durch den Musikverein Stammheim und die Formation Chrüz und Quer musikalisch begleitet. Kosten Brunch: Erwachsene 25, Kinder 10 Franken.

In Thalheim an der Thur wird ab 19 Uhr beim alten Schützenhaus gefeiert. Fürs Kulinarische sind die Landfrauen besorgt, ein Augustfeuer sorgt für Ambiente.

Truttikon begeht den 1. August bereits am 31. Juli. Um 19 Uhr offeriert die Gemeinde vor der Turnhalle beim Primarschulhaus einen Apéro, gegen den (grossen) Hunger serviert der MSV Nierstückbraten mit Bratkartoffeln. Für den musikalischen Rahmen sorgt wie immer der Posaunenchor Truttikon. Um 20.15 Uhr erteilt Gemeindepräsident Sergio Rämi der Festrednerin Giulia Balmer, Leiterin Regionalmanagement Zürcher Weinland, das Wort. Um 21.15 erfolgen der Lampionumzug und der Spaziergang zum Feuer.

Einen Brunch gibts auch in Trüllikon respektive in Rudolfingen. Der Militärschützenverein lädt dort in die Scheune der Familie Pfister, und zwar von 9 bis 14 Uhr.

In Turbenthal organisiert die örtliche FDP schon am 31. Juli ab 16 Uhr eine Feier auf der Terrasse der Reithalle Gmeiwerch. Um 16.30 Uhr hält FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt eine Festrede. Die Speedfingers musizieren, der Circolino Pipistrello schminkt Kinder.

Einen 1.-August-Brunch bietet auch Volken, und zwar auf dem Ribi-Hof. Wegen der limitierten Anzahl Plätze ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich (Tel. 079 825 90 98 / E-Mail rubenkeller@gmail.com). Ewachsene zahlen 32 Franken, Kinder bis 14 pro Altersjahr 1.50 Fr.

In Weisslingen findet die Bundesfeier im Ortsteil Neschwil statt. Gefeiert wird ab 18 Uhr in und vor der Feuerwehrremise. Das Programm sieht ein Höhenfeuer und ein Feuerwerk vor. Um 20 Uhr hält – passend zum Veranstaltungsort – Feuerwehrkommandant Roland Hasler eine Rede.

Die Feier der Gemeinde Wiesendangen beginnt um 15 Uhr auf dem Hof der Familie Herzog in Gundetswil. Am Nachmittag locken ein Streichelzoo, eine Strohballenburg, ein grosser Sandhaufen und offene Stalltüren. Am Abend, um 20 Uhr, folgt die Ansprache von Christoph Ziegler, GLP-Kantonsrat aus Elgg. Anschliessend wandern Kinder und Jugendliche mit Fackeln zum Höhenfeuer, das gegen 22 Uhr entzündet wird.

Eine Festwirtschaft mit Höhenfeuer und Lampionumzug ist in der Gemeinde Wila geplant. Die Feier beginnt um 19 Uhr beim Restaurant Heubode in Manzenhub. Die Festrede hält Gemeindepräsident Simon Mösch. Ein Shuttlebus fährt um 18.45 und um 19.15 Uhr ab dem Bahnhof Wila.

In Wildberg hält Alt-Kantonsrat Max Homberger (Grüne) die Festrede. Die Feier steigt ab 17 Uhr auf der Oberen Luegeten. Der Turnverein Schalchen-Wildberg zeigt eine Darbietung und betreibt eine Festwirtschaft. Die Schlicher sorgen für Musik.

Die Gemeinde Zell feiert traditionell auf dem Aussichtspunkt Wissen oberhalb von Langenhard ab 18 Uhr. Vom Bahnhof Rikon ist der Festplatz mit einem Shuttlebus erreichbar. Als Redner ist EVP-Kantonsrat Markus Schaaf aus Rämismühle eingeladen.

