Glosse zur Corona-Krise – Soforthilfe für Pius Knüsel Der Zürcher Volkshochschule geht es nicht gut – wegen der Pandemie. Sie muss nun auf die Treue ihres Publikums hoffen, sonst wird sie zur Pantomimen-Uni. Meinung Andreas Tobler

Hat Sorgen: der Zürcher Volkshochschul-Direktor Pius Knüsel. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Welt gehts nicht gut. Selbstverständlich helfen in dieser Situation alle – mit Maskentragen und Abstandhalten etwa. Oder sonstigen Vorschlägen. So auch Pius Knüsel: In der Zeitung «Welt» hat der frühere Direktor der Kulturstiftung Pro Helvetia einen Vorschlag gemacht, wie der Kulturbranche geholfen werden kann, die nach der Absage der Live-Events am Leiden ist.