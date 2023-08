Digitalisierung des Gesundheitswesens – Sogar Alain Berset hat noch kein

elektronisches Patientendossier Er ruft uns auf, die Gesundheitsdaten digital speichern zu lassen. Doch ein eigenes Dossier hat der Bundespräsident noch nicht eröffnet. Es ist auch ziemlich kompliziert. Iwan Städler

Alain Berset hat Ende Juni für das elektronische Patientendossier geworben. Er selbst will mit der Eröffnung noch etwas zuwarten. Foto: Keystone

Die Schweiz ist arg im Verzug mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Hierzulande werden Patientenakten in etlichen Arztpraxen immer noch in Papierablagen geführt, während Dänemark bereits vor 20 Jahren ein elektronisches Patientendossier eingeführt hat. Mit ihm lassen sich die Krankengeschichte, Röntgenbilder und Operationsberichte digital speichern und austauschen. Dadurch weiss das Spital, was der Hausarzt und die Spezialistin gemacht haben – und umgekehrt.

Dies ermöglicht eine bessere Behandlung und kann im Notfall auch mal Leben retten. Darüber hinaus lassen sich so Kosten sparen, weil mehrfache Röntgenaufnahmen, Laboranalysen und unnötige Eingriffe vermieden werden können. Bloss: In der Schweiz hält sich das Interesse am elektronischen Patientendossier (EPD) in Grenzen. Erst rund 20’000 Dossiers sind bislang eröffnet worden. Nicht einmal ein Viertelprozent aller Einwohnerinnen und Einwohner macht mit.

Dies möchte Alain Berset nun ändern. Das EPD soll zu einem «Pfeiler im Gesundheitswesen werden», wie er kurz vor den Sommerferien verkündet hat. Bersets Departement plant deshalb eine 3,6 Millionen Franken schwere Überzeugungskampagne. Beim Gesundheitspersonal hat diese bereits begonnen, die breite Bevölkerung soll voraussichtlich im kommenden Jahr angesprochen werden.

«Bundespräsident Berset plant, dann ein Patientendossier zu eröffnen, wenn er dies öffentlichkeitswirksam tun kann.» Gianna Blum, Sprecherin von Alain Berset

Angesichts der gross angelegten Kampagne überrascht, dass der Gesundheitsminister selbst noch kein EPD hat. Dies bestätigt seine Sprecherin Gianna Blum und sagt: «Bundespräsident Berset plant dann ein Patientendossier zu eröffnen, wenn er dies öffentlichkeitswirksam tun kann.» Einige Gelegenheiten dazu hätte es bereits gegeben – etwa bei seinem Appell von Ende Juni. Doch Berset will warten, bis es schweizweit einfacher ist, ein EPD online zu eröffnen. Bleibt zu hoffen, dass er dies noch während seiner Amtszeit – also in diesem Jahr – erleben darf. Als Alt-Bundesrat wäre seine Dossiereröffnung wohl nicht mehr sehr «öffentlichkeitswirksam».

Nachhaltig abgeschreckt

Noch ist es ziemlich kompliziert und aufwendig, zu einem EPD zu kommen. Auf Patientendossier.ch wird einem erklärt, wie man dabei vorgehen muss. Doch die meisten werden wohl schon hier nachhaltig abgeschreckt. Und wenn die Übrigen von Beginn weg wüssten, was auf sie zukommt, liessen sie sich wohl noch weniger auf das Abenteuer ein.

Es beginnt bereits bei der Auswahl des Anbieters. Es gibt nämlich nicht nur einen, sondern gleich deren sieben, aus welchen man auswählen muss. Eine Hilfestellung – etwa betreffend Kundenfreundlichkeit – wird nicht geboten. Nur die Westschweizer und die Tessinerinnen werden zum Anbieter ihres Kantons gelotst. Als Deutschschweizer muss man es auf gut Glück irgendwo versuchen.

Nur auf Voranmeldung, nur am Mittwoch

Zum Beispiel beim Anbieter Emedo. Dort erfahren Eröffnungswillige, dass sie erst eine digitale Identität bei Trust ID generieren müssen. Dafür können sie sich online anmelden und erhalten dann einen Zugangslink zugestellt, mit dem sie sich per Video identifizieren können – nicht aber an einem Sonntagabend. Und der Zugang verfällt am Folgetag.

Der Help-Service meint dann, man solle es trotzdem einfach versuchen. Doch die Website verlangt jetzt den Gutschein-Code einer «Gesundheitsgemeinde». Also wieder zum Help-Service, der etwas später einen Code schickt. Mit diesem kann nun die Identifikation per Video durchgeführt werden, unter Beizug der Identitätskarte. Erst jetzt – mithilfe der Trust ID – lässt sich bei Emedo ein EPD beantragen, wofür man eine Einwilligungserklärung unterzeichnen muss. Danach erhält man die Zugangsdaten und merkt – dass sich Emedo vor allem an Aargauer richtet. Für dortige Ärzte und Spitäler kann man sein EPD automatisch freigeben.

Wenden sich Zürcher, Berner und Basler also besser an Post Sanela, welche in den drei Städten eigens «Dossiereröffnungsstellen» betreibt? Wer bei ihr ein EPD eröffnen will, muss allerdings persönlich vorbeigehen. Dafür braucht es eine Voranmeldung – und die gibt es in Zürich nur für Mittwoch und nur während der Bürozeiten.

Es gibt also noch viel zu optimieren. Und das ist auch geplant. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist mit den verschiedenen Anbietern im Gespräch und hofft, dass schon bald alle eine Onlineeröffnung anbieten werden. 2026 wird die staatliche E-ID erhältlich sein, mit der man deutlich einfacher zu einem EPD kommen sollte. Auch dürfte es mittelfristig bei den Anbietern zu einer Bereinigung kommen. Am Ende spielt es ohnehin keine grosse Rolle, bei wem man das EPD eröffnet. Jeder Arzt kann auf jedes Patientendossier zugreifen, das für ihn freigegeben ist. Und fünf der sieben Anbieter nutzen heute schon dieselbe Plattform, jene der Post. Dieser Trend zur Vereinheitlichung dürfte sich fortsetzen – nur schon aus Kostengründen.

Teufelskreis durchbrechen

In Zukunft sollen alle Versicherten automatisch ein EPD erhalten, wenn sie noch keines haben und ein solches nicht explizit ablehnen. Der Kanton wird entscheiden, welcher Anbieter die Dossiers eröffnen soll. Solange man keine elektronische ID hat, wird man allerdings nicht auf das EPD zugreifen können. So sieht es der Gesetzesentwurf vor, den Berset Ende Juni in die Vernehmlassung geschickt hat.

Neu sollen auch alle Hausärzte, Spezialistinnen und Apotheker verpflichtet werden, beim elektronischen Austausch der Gesundheitsdaten mitzumachen. Für Spitäler und Pflegeheime gilt dies bereits heute. Doch nicht einmal die Hälfte aller Spitäler und bloss ein Drittel der Heime haben sich angeschlossen. Die meisten foutieren sich darum – im Wissen, dass sie dafür nicht sanktioniert werden können. Auch das soll nun ändern. Bersets Gesetzesvorschlag sieht Bussen bis zu 250’000 Franken vor und im schlimmsten Fall ein Verbot, über die Krankenkassen abzurechnen.

Etwa ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte führen immer noch Papierdossiers. Foto: Keystone

Laut einer Umfrage der Ärzteverbindung FMH führen rund zwei Drittel der Praxen die Krankengeschichten elektronisch im Praxisinformationssystem, die übrigen auf Papier. Trotzdem haben sich nur 13 Prozent der Praxen einer sogenannten Stammgemeinschaft angeschlossen, über die der Datenaustausch abgewickelt wird. Patientinnen und Patienten können aber bereits heute verlangen, dass sie ihre Krankengeschichte zugestellt erhalten. Anschliessend können sie diese selbst in ihr EPD hochladen, was freilich vielen zu umständlich ist.

So kommt der elektronische Austausch von Gesundheitsdaten nicht in Gang. Für die Patienten ist das EPD wenig attraktiv, weil es von den Medizinerinnen wenig genutzt wird – und umgekehrt. Diesen Teufelskreis will der Bund nun durchbrechen. Er ist bereit, die Kosten für die Weiterentwicklung des EPD zu übernehmen, damit dieses künftig attraktiver wird. Das EPD soll schon bald mehr sein als eine Ansammlung von PDF-Dokumenten. Noch in diesem Jahr wird ein elektronischer Impfausweis hinzugefügt, danach sollen der Medikationsplan und elektronische Rezepte folgen. Davon erhofft sich das BAG, dass das elektronische Patientendossier doch noch an Fahrt gewinnt. Mit etlicher Verspätung.

Iwan Städler ist Inlandredaktor. Zuvor war er Mitglied der Chefredaktion Tamedia und Redaktionsleiter des «Tages-Anzeigers». Er ist Träger des Zürcher Journalistenpreises. Mehr Infos @Iwan_Staedler

