Zürcher Hochstapler in Hollywoodmanier – «Sohn eines Ölscheichs» knöpfte Verlobter und Bekannten Hunderttausende Franken ab Ein 29-Jähriger führte mit viel Geschick zahlreiche Geschädigte hinters Licht, um sein Luxusleben zu finanzieren. Zudem versuchte er einen Drogenkurier zu töten. René Laglstorfer

Der Meisterbetrüger Frank Abagnale, gespielt von Leonardo DiCaprio, im Hollywoodfilm «Catch Me if You Can». Foto: Imago / EntertainmentPictures

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, mit dem sich das Zürcher Obergericht am Donnerstag auseinandersetzte. Er erinnert an den Hollywoodstreifen «Catch Me if You Can» mit dem von Leonardo DiCaprio gespielten Parade-Hochstapler Frank Abagnale.