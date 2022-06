Erlebnispfad in Hettlingen – Solarenergie und Schnitzelheizung: Der Fuchs zeigt, wie es geht Am 19. Juni will ein Verein die Bevölkerung mit einem Fuchspfad für Umwelt und Energie sensibilisieren. An 8 Posten gibt es Fragen zu beantworten, den Teilnehmenden winken Preise. Fabienne Grimm

Seit gut einem Jahr ist auf dem Dach der Mehrzweckhalle in Hettlingen eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Wie diese funktioniert, erfahren Besuchende auf dem Fuchspfad. Foto: PD

Was bringt eine Fotovoltaik-Anlage? Wie kann ich zu Hause am besten Energie sparen? Mit diesen und weiteren Fragen können sich Interessierte am Sonntag 19. Juni auf eine besondere Weise beschäftigen, denn der Verein erneuerbare Energie Hettlingen organisiert zum zweiten Mal einen Fuchspfad. Angelehnt an den Foxtrail müssen die Teilnehmenden auf einem Spaziergang durch das Dorf Fragen beantworten. Am Schluss warten Kaffee, Kuchen, Wurst und verschiedene Preise.