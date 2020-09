Freibad Hettlingen – Solarstrom für die Badi Hettlingen will das Freibad für 4,1 Millionen Franken sanieren. Am Tag der offenen Tür vom Samstag konnte sich die Bevölkerung ein Bild vom Bauprojekt machen. Leon Zimmermann

Im November stimmen die Hettlinger über die Sanierung ihres Freibads ab. Foto: Heinz Diener

Am 29. November stimmt Hettlingen an der Urne über den Kreditantrag zur geplanten Sanierung des örtlichen Freibads ab. 4,1 Millionen Franken will der Gemeinderat investieren. Am Samstag hat er nun einen Tag der offenen Tür organisiert, um der Bevölkerung das Bauprojekt erstmals detailliert vorzustellen.