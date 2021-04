Velohelm produziert Strom – Solarzelle auf dem Kopf Kluge Köpfe schützen sich. Das war gestern. Heute erzeugen Velohelme zusätzlich auch noch den nötigen Strom für das Rücklicht.

Das Rücklicht des Omne Eternal wird über ein im Helm integriertes Kraftwerk mit Strom versorgt. Foto: POC Powerfoyle heisst die Solarzellenspielart, die keinen Einfluss auf die Formgebung nimmt. Foto: POC 1 / 2

Mit dem Omne Eternal bringt der schwedische Fahrradhersteller POC im Juni eine echte Weltneuheit auf den Markt. Das Besondere an dem modisch gestylten Kopfschutz ist die Energieversorgung des auf der Rückseite befindlichen LED-Rücklichts, dessen Lichtspeicher sich autark mit Strom versorgt. Ein Aufladen an der Steckdose wird somit überflüssig.

Verantwortlich dafür ist eine Powerfoyle genannte Fotovoltaiktechnik. Die vom Unternehmen Exeger entwickelte Solarzellenspielart ermöglicht eine dezente Integration, die keinen Einfluss auf die Formgebung nimmt. Unscheinbar schmiegt sich die lichtempfindliche Folie in das Helmdesign. Energie erzeugen die Zellen dort auch an bewölkten Tagen oder unter künstlichem Licht.

Nutzer des Omne Eternal müssen also nicht mehr daran denken, die Batterie der Rückleuchte zu laden. Auch Kabel und ein Ladegerät erübrigen sich. Ausserdem muss man nicht ans Einschalten denken, denn der rund 250 Euro teure und ausschliesslich in Mattschwarz erhältliche Helm aktiviert die Rückleuchte automatisch, sobald man ihn aufsetzt. «Unser neues Helmkonzept beweist, dass der Helm heutzutage viel mehr Nutzen hat, als nur bei einem Aufprall zu schützen», so Jonas Sjögren von POC. «Mit unseren digitalen Integrationen können wir einen Velofahrer vor, während und nach einem Unfall schützen.» (lie)

