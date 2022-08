Zürcher Flüsse trocknen aus – Warum es kaum etwas bringt, auch wenn es drei Tage regnet Die Bäche im Kanton Zürich sind ausgetrocknet, Fischer lesen tote Fische zusammen. Laut Fachleuten ist das erst der Anfang der extremen Zustände. Jigme Garne Urs Jaudas (Fotos)

Sinkende Pegelstände: Die Limmat beim Wehr neben der Werdinsel. Foto: Urs Jaudas

Vielerorts ist es so trocken wie noch nie. In Deutschland können Frachtschiffe nicht mehr voll beladen werden, weil der Wasserstand zu tief ist. In der italienischen Po-Ebene rechnen Bauern mit grossen Ernteausfällen beim Korn und beim Risottoreis. Und in Frankreich kann man die Loire teilweise bequem zu Fuss überqueren, was in anderen Jahren undenkbar wäre.