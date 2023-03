Heimsieg über Kreuzlingen – Gut genug, um nie in Gefahr zu geraten Die Handballer von Pfadi Winterthur setzen sich auch ohne den kranken Abwehrchef Viran Morros gegen Aufsteiger Kreuzlingen sicher 33:27 durch. Urs Stanger

Auch seine Würfe aus der Distanz halfen Pfadi weiter: Arsenije Dragasevic erzielte acht Tore aus zehn Würfen. Foto: Deuring Photography

Viel dürfte für Pfadi in der Hauptrunde nicht mehr zu holen sein. Seit letzten Samstag und der Niederlage in Schaffhausen ist der 3. Rang eigentlich betoniert. Den 2. Platz werden sich die Kadetten wohl nicht mehr nehmen lassen und von hinten lauert keine Gefahr. Deshalb dienen Spiele wie dieses am Freitag in der Axa-Arena gegen Aufsteiger Kreuzlingen vor allem einem: der Vorbereitung aufs Playoff.

Die Winterthurer erledigten ihren Job in allen Bereichen sehr zufriedenstellend, auch wenn es zwischendurch in Abwehr, Angriff und im Tor Schwankungen gab. Doch grundsätzlich hatte Trainer Goran Cvetkovic zweifellos recht, wenn er sagte: «Unter den Voraussetzungen war es alles in allem gut. Vieles hat gestimmt.»

Zu den Voraussetzungen gehörte, dass unter anderem Abwehrchef Viran Morros krank fehlte, dass Aleksandar Radovanovic wegen seines Knies pausierte und dass Aufbauer Mustafa Hadj Sadok nach zehn Minuten mit einer Verletzung im Bereich Oberschenkel und Knie vom Feld musste.

In den ersten 17 Minute wehrte Dennis Wipf zwei Penaltys der Kreuzlinger (hier David Fricker) ab. Foto: Deuring Photography

Die Winterthurer lagen vom 1:0 an in Führung. Nur einmal mussten sie einen Ausgleich hinnehmen. Das war, als nach vier ertragslosen Angriffen aus dem 13:9 ein 13:13 wurde. Dies blieb eine von zwei Phasen, in denen die Ausbeute nicht stimmte. Die zweite geschah gegen Spielende mit drei Toren aus den letzten elf Angriffen. Eine Rolle spielte letzteres allerdings schon lange nicht mehr. Die Winterthurer hatten bis zur 44. Minute nicht zuletzt dank vier Kontertoren vom 21:19 zum 27:20 die Vorentscheidung geschafft.

Grundlage dazu bildeten auch sechs Paraden von Admir Ahmetasevic. Die beiden Pfadi-Torhüter traten je eine Halbzeit an und überzeugten jeweils im ersten Teil ihres Einsatzes. Dennis Wipf hatte bis zur 17. Minute ebenfalls sechs Würfe abgewehrt, darunter zwei Penaltys.

Pfadi – Kreuzlingen 33:27 (18:16) Infos einblenden Axa-Arena. – 1140 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Torfolge 1:0, 5:2, 11:7, 13:9, 13:13, 15:13, 18:16; 18:17, 20:17, 21:19, 23:19, 23:20, 27:20, 32:24, 32:27, 33:27. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Pfadi, 2-mal 2 gegen Kreuzlingen. Pfadi: Wipf/6 Paraden (31. Ahmetasevic/7); Heer, Freivogel, Hadj Sadok, Osterwalder (1), Dragasevic (8), Lioi (1), Mendonça (6), Jud (8/4), Lagerquist, Bräm (5), Tynowski (4), Baumann. – Kreuzlingen: Berisha/3 Paraden (17. bis 42. Marinovic/5); Gonschor (3), Brezina (1), Lutz (1), Dedaj (4/1), Bär, Heim (1), Fricker, Kun, Ramosaj (1), Kavcic (3), Kozina (7), Drilon Tahirukaj (2), Drenit Tahirukaj (4). Bemerkungen: Pfadi ohne Radovanovic (verletzt), Schönfeldt, Morros, Ruh und Bühlmann (krank). NLA-Debüt von Tazio Baumann. Wipf hält Penaltys von Fricker (12.) und Gonschor (17.). NLA: 1. HC Kriens-Luzern 23/41. 2. Kadetten Schaffhausen 23/36. 3. Pfadi Winterthur 24/34. 4. GC Amicitia Zürich 23/24. 5. HSC Suhr Aarau 23/24. 6. BSV Bern 23/21. 7. Wacker Thun 23/21. 8. St. Otmar St. Gallen 23/16. 9. RTV Basel 23/8. 10. HSC Kreuzlingen 24/7.

Die Verteidigung, meistens im 3-2-1-System, knüpfte durchaus an die guten Auftritte der Februar-Spiele an. In der ersten Halbzeit mit (zu vielen) 16 Gegentoren hatte sie einzig Aufbauer Bruno Kozina, den siebenfachen Torschützen, nie richtig im Griff. Nach der Pause löste man diese Aufgabe besser, Kozina erzielte keinen weiteren Treffer mehr.

Eduardo Mendonça ersetzte Morros in der zentralen Defensivposition. Cvetkovic attestierte dem Portugiesen eine «ordentliche Leistung». Vor ihm räumten vor allem Stefan Freivogel, Cédrie Tynowski und Lukas Heer Gefahren aus dem Weg. Grundsätzlich durfte der Trainer feststellen, dass «wir auf dem 3-2-1 aufbauen können». Die Kreuzlinger mussten sich in Halbzeit 2 mit elf Treffern begnügen.

Kreisläufer Eduardo Mendonça (rechts) vertrat den kranken Viran Morros als Abwehrchef. Foto: Deuring Photography

Die Torausbeute stimmt

Bis auf jene zwei Phasen liefs im Angriff rund. Cvetkovic freute sich über eine «sehr gute Chancenauswertung», die noch am Samstag in Schaffhausen das Hauptproblem war. Arsenije Dragasevic trumpfte mit Weitwürfen und acht Toren aus zehn Versuchen auf. Regisseur Kevin Jud (8 Tore), der auch gemäss Cvetkovic «ein starkes Spiel» lieferte, Kreisläufer Mendonça (6), Linksaussen Joël Bräm (5) und Cédrie Tynowski, der wieder Radovanovic im rechten Rückraum vertrat, vier Treffer warf und drei Penaltys herausholte, trafen je nur einmal nicht ins Tor.

So kontrollierten die Winterthurer das Heimspiel gegen den Aufsteiger, der in diversen Spielen schon angedeutet hat, dass er besser ist, als der letzte Rang vermuten liesse. Vor einer Woche beispielsweise führten die Kreuzlinger im Heimspiel gegen Leader Kriens-Luzern 30:28, ehe sie 32:34 verloren. Ein Selbstläufer war die Begegnung mit dem Club vom Bodensee auch für die Winterthurer nicht. Sie hielten sich ungefährdet schadlos, weil sie solid genug spielten. Und einen weiteren Baustein im Hinblick aufs Playoff setzten.

Dynamisch und effizient: Cédrie Tynowski warf vier Tore und holte drei Penaltys heraus. Foto: Deuring Photography

