6:0 des FCW im Cup in Delémont – Solide, konzentriert und ohne jedes Zittern Der FCW qualifizierte sich mit einem sicheren 6:0-Sieg gegen den Erstligisten Delémont für die 1/32-Finals im Schweizer Cup. Der nächste Gegner wird am Sonntagabend zugelost. Urs Kindhauser

Zweifacher Torschütze für den FCW: Samuel Ballet (rechts). Madeleine Schoder/Tamedia

Man hatte das vom FC Winterthur erwarten dürfen, einen sicheren Sieg in den 1/32-Finals des Schweizer Cups beim mittelmässigen Erstligisten SR Delémont. Und man konnte dann in der Tat solide und professionelle Pflichterfüllung nennen, wie die Winterthurer vor knapp 1000 Zuschauern ihre Aufgabe erfüllten. Sie sind also auch nach vier Pflichtspielen in dieser Saison ungeschlagen.

SR Delémont – FC Winterthur 0:6 (0:1) Infos einblenden Stade de la Blancherie. – 900 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 32. Buess (Foulpenalty) 0:1. 53. Baak 0:2. 62. Isik 0:3. 76. Ballet 0:4. 78. Volkart 0:5. 86. Ballet 0:6. – FCW: Spiegel; Isik, Baak, Gelmi, Schättin (75. Diaby); Arnold (65. Kriz), Corbaz; Ltaief (65. Ballet), Roberto Albes (74. Volkart), Ramizi; Buess (65. Manzambi). – Bemerkungen: FCW ohne Lekaj (gesperrt; aus der vergangenen Cupsaison), Pepsi, Cavarm Gonçalves (verletzt); mehrere Nachwuchsspieler (Pauli, Lovisa, Dakaj, Di Nucci, Costinha und Torhüter Tolino) bei der U21 eingesetzt. – Delémont ohne Stürmer Haziri (Cup-Sperre aus der Saison 2017/18 …). – 85. Pfostenschuss von Martin (SRD). – Verwarnungen: 72. Jacquel (Foul) und 90. Farine (Foul).