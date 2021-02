Corona-Regeln verhindern Grippewelle – Tragen wir bald jeden Winter eine Maske? Die Pandemie-Schutzmassnahmen helfen so gut gegen Grippeviren, dass sich die Frage stellt, ob sie jedes Jahr in den kritischen Monaten gelten sollen. Janine Hosp

Die Corona-Schutzmassnahmen wirken gegen alle Viren, die über den Atem übertragen werden: Zwei Frauen mit Schutzmaske an der Zürcher Bahnhofstrasse. Foto: Urs Jaudas

Man hatte mit dem Schlimmsten gerechnet: dass mitten in der Pandemie die Grippewelle anrollt, dass die Arbeit auf den Intensivstationen noch aufwendiger wird und dass es kaum mehr verfügbare Betten gibt. Es wären mehr Menschen ins Spital eingeliefert worden – und jeder mit grippeähnlichen Symptomen hätte zunächst so behandelt werden müsste, als hätte er Covid.

Es ist nicht so weit gekommen: Obwohl sich Influenzaviren Anfang Jahr jeweils am stärksten ausbreiten, konnten zumindest in Arztpraxen keine nachgewiesen werden, wie das Bundesamt für Gesundheit in seinem aktuellsten Lagebericht schreibt. Die Grippewelle ist nicht angerollt.