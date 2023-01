Geldblog: Spekulative Penny-Stocks – Soll ich Aktien von Santhera kaufen? Ein Leser erwägt eine Investition ins Biotechunternehmen Santhera. Geldexperte Martin Spieler nennt die Risiken und Chancen. Martin Spieler

Hochspekulativ: Trotz positiver Meldungen und einiger Kurssprünge bleibt die Zukunft von Santhera ungewiss. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ich überlege, ob ich Aktien von Santhera kaufen soll, habe aber ein ungutes Gefühl. Ist es ein hohes Risiko? Leserfrage von D.S.

Ja. Santhera zählt zu den sogenannten Penny-Stocks – zu jenen Aktien mit einem sehr tiefen Kurs, die oft spekulativ gehandelt werden. Das Biotechunternehmen schreibt rote Zahlen und muss bei Aktionären immer wieder neues Kapital besorgen, damit der Fortbestand gesichert ist. So zuletzt geschehen Ende November, als die Aktionäre eine ordentliche Kapitalerhöhung um bis zu 0,4 Millionen Franken auf 1,14 Millionen Franken durch die Ausgabe von 40 Millionen voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Franken bewilligten.

Irritiert hatte im letzten Jahr, dass die Publikation des Geschäftsberichtes mehrfach verschoben wurde. In den letzten Tagen und zuvor schon rund um den Jahreswechsel glänzte Santhera mit einem Kurssprung aufgrund von Studien und der Meldung, dass die US-Gesundheitsbehörde den Zulassungsantrag des Wirkstoffes Vamorolone angenommen hat, was allerdings noch kein definitives grünes Licht bedeutet, sondern lediglich ein Fortschritt in Richtung Zulassung ist.

Bei Santhera ist weiter alles möglich, genau wie bei der Aktie. Darum sollten Sie sich überlegen, ob Sie in der Lage sind, Ihren Einsatz auch zu verlieren. Jedenfalls rate ich Investoren, die nicht rein spekulativ anlegen, von einem Engagement bei Santhera ab, zumal nun schon viel Positives im Kurs enthalten sein könnte.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

