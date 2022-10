Elternfrage an Miss Finance – Soll ich das Ersparte meiner Kinder anlegen? Finanzexpertin Angela Mygind sagt, inwieweit es Sinn macht, Kindergeld zu investieren – und was es dabei zu beachten gilt. Angela Mygind

Renditechancen versus Sicherheit: Aufgrund des bei Kindern sehr langen Anlagehorizonts sinkt das Anlagerisiko. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog Team, früher wars einfach: Mein erspartes Geld als Kind – das ich von meinem Götti oder den Grosseltern jeweils zu Geburtstagen und zu Weihnachten bekommen habe - legten meine Eltern für mich auf einem Sparkonto an. Dank des Zinseffekts wuchs das Ersparte über die Jahre an. Nun höre und lese in letzter Zeit vermehrt, dass man das Ersparte seiner Kinder am besten an der Börse investieren soll. Macht das tatsächlich Sinn? Und was muss ich dazu wissen? Ich kenne mich mit Investitionen an der Börse überhaupt nicht aus. Habt ihr vielleicht Tipps? Leserinnenfrage von Claudia.