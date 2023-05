Geldberater: Dollar, Euro und Franken – Soll ich das Währungsrisiko absichern? Das Währungsrisiko bei ausländischen Anlagen wird von Privatanlegern oft unterschätzt – wie hoch dieses ist, zeigt ein Langzeitvergleich. Martin Spieler

Wenn Währungsverluste das Vermögen schrumpfen lassen: Der Euro brach zum Franken in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent ein. Foto: Getty Images

Ich möchte Geld langfristig – 10 bis 30 Jahre – weltweit anlegen. Dabei besteht zwangsläufig ein Währungsrisiko. Sehe ich das richtig, dass, wenn ein Fonds/ETF CHF als Fondswährung besitzt, dies nicht zwingend eine Währungsabsicherung ist? Schaut man sich den Verlauf CHF/USD an, ist der Kurs die letzten 10 Jahre mehr oder weniger stabil gewesen. Aufgrund der aktuellen Lage frage ich mich, ob das weiterhin so bleibt oder sich allenfalls eine Absicherung lohnen könnte. ETFs mit Absicherung sind um einiges teurer und zudem ist die Auswahl begrenzt. Was sind Ihre Überlegungen dazu? Leserfrage von T.B.