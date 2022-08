Gelblog: Lukrative Übernahmegerüchte – Soll ich meine Temenos-Investition aufstocken? Wer aufgrund einer möglichen Übernahme auf Temenos setzen will, spekuliert gemäss Geldexperte Martin Spieler riskant. Die Hintergründe. Martin Spieler

Meiner Meinung nach ist eine Übernahme bei Temenos ein sehr wahrscheinliches Szenario. Ich hatte die Titel bei einem Preis von 98 Franken erworben. Würden Sie mir den Erwerb von weiteren Aktien empfehlen? Leserfrage von T.M.

Nein. Tatsächlich kursieren Gerüchte, Temenos könnte übernommen werden. Als potenzielle Käufer werden Private Equity-Firmen wie EQT genannt. An den Märkten gibt es den Spruch: Wo es Rauch gibt, ist auch Feuer. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zu einer Übernahme des Bankensoftwareherstellers kommt. Eine Garantie dafür haben Sie aber nicht – auch nicht dafür, dass die Temenos-Aktien deswegen wieder auf ihr Kaufniveau von 98 Franken klettern würden.

Den Übernahmegerüchten stehen die verschlechterten Perspektiven gegenüber.

Viele Investoren sind beim früheren Börsenstar auf Distanz gegangen. Allein in diesem Jahr hat Temenos rund 40 Prozent an Wert verloren. Auch die neusten Quartalszahlen haben nicht überzeugt und die Genfer Firma hat mit ihren Resultaten für das zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Es würde eine gewaltige Leistung brauchen, damit Temenos die eigenen Prognosen für das Gesamtjahr noch erfüllen kann, was allerdings nicht unmöglich ist. Wenn dies nicht gelingt, könnten die Papiere weiter unter Druck kommen.

Den Übernahmegerüchten stehen die verschlechterten Perspektiven gegenüber. Nur wegen den Spekulationen allein würde ich keine Temenos-Aktien kaufen, zumal Sie bereits solche besitzen und auf Buchverlusten sitzen.

