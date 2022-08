Covid-Impfung auffrischen im Kanton Zürich – Soll ich mich im Herbst nochmals gegen Corona impfen lassen? Brauchen auch Jüngere eine 4. Impfung? Hilft sie gegen Omikron? Und wo lasse ich mich impfen? Die wichtigsten Antworten zur Covid-Vorbeugung im Herbst. Thomas Münzel

Ausserhalb der Zentren Zürich, Winterthur, Oerlikon und Uster werden im Herbst vor allem Arztpraxen und Apotheken die angepassten Covid-Impfstoffe anbieten. Foto: Celia Nogler

Wer soll die Impfung auffrischen?

In den kommenden Monaten erwartet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine saisonal bedingte neue Corona-Welle. Bereits Anfang Juli hat das BAG zusammen mit der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) Personen über 80 Jahren per sofort eine weitere Auffrischimpfung empfohlen. Schon damals wurde zudem das Vorgehen für den Herbst erläutert: Das BAG empfiehlt sämtlichen Personen über 16 Jahren, sich im Herbst ein viertes Mal impfen zu lassen. Die Impfempfehlung richtet sich jedoch prioritär an besonders gefährdete Menschen, also an über 65-Jährige, an Menschen mit einer Vorerkrankung oder an Schwangere – und natürlich auch an das Gesundheitspersonal. An dieser Empfehlung vom Juli «hat sich bisher nichts geändert», schreibt das BAG jetzt auf Anfrage. Die Impfungen im Herbst werden – wenn es bei diesen Verlautbarungen des Bundes bleibt – kostenlos sein.

Weshalb sollen sich auch Jüngere impfen lassen?

Für dreifach geimpfte Personen zwischen 16 und 64 Jahren ohne Risikofaktoren sei die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, in diesem Herbst gering, schreibt das BAG. Ihnen werde eine Auffrischimpfung mit dem angepassten Impfstoff von Moderna oder Pfizer/Biontech in den nächsten Monaten vor allem dann empfohlen, wenn sie das Risiko für eine Infektion oder einen seltenen schweren Verlauf aus privaten und/oder beruflichen Gründen vermindern möchten. Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 15 Jahren wird keine Auffrischungsimpfung empfohlen, da das Risiko einer schweren Covid-Erkrankung bei geimpften Kindern sehr klein sei.

Wie viel Wartezeit braucht es zwischen den Impfungen?

«Ein Monat sollte mindestens zwischen den Impfungen liegen», sagt Christian Münz, Professor für virale Immunbiologie an der Uni Zürich. Er empfehle den Impfwilligen, nach einer Covid-Impfung ein bis drei Monate zu warten, bevor sie sich wieder einen neuen Impfstoff verabreichen lassen. Denn erst dann seien die Antikörper ausgereift. Ein neuer Booster könne danach diesen Prozess erneut anstossen und die Antikörper nochmals verbessern.

Kommt der neue Impfstoff im September?

Gut möglich. Die Heilmittelbehörde Swissmedic will sich zwar auf keinen konkreten Zeitraum festlegen, in dem die angepassten Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech grünes Licht erhalten könnten. Doch sie lässt auf Anfrage durchblicken, dass es wohl kaum noch Monate bis zur Genehmigung dauern dürfte. «Wenn alles gut läuft, können wir schon bald erste Gesuche für bivalente Impfstoffe zulassen», sagt Swissmedic-Sprecher Lukas Jaggi. Denn der Aufwand sei nicht so hoch wie bei einem komplett neuen Impfstoff.



Bivalente Impfstoffe bekämpfen sowohl das Ursprungsvirus wie auch die Omikron-Variante. Der Bund hat bereits mehrere Millionen Impfdosen von Moderna und Pfizer/Biontech bestellt. Wie rasch diese nach der Zulassung an die Kantone verteilt werden können, ist derzeit allerdings noch offen.

Wo kann ich mich Impfen lassen ?

«Die Impfzentren am Hirschengraben (EBPI), Winterthur, Oerlikon und Uster bleiben bestehen respektive werden im Herbst wieder geöffnet (Oerlikon und Uster) und können abhängig von der aktuellen Entwicklung das Angebot kurzfristig anpassen», teilt Jérôme M. Weber, Sprecher der Gesundheitsdirektion auf Anfrage mit. «Gleichzeitig bieten Arztpraxen und Apotheken auch weiterhin Impfungen an – sie erhalten dafür vom Kanton Zürich ein Zusatzentgelt von 50 Franken pro Impfung.» Damit sei ein dezentrales Impfangebot im ganzen Kanton sichergestellt, schreibt Weber.

Ist mit einem Ansturm zu rechnen?

Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass es im Herbst einen Ansturm auf den neuen Impfstoff geben könnte. Im Gegenteil. Es gibt eher Hinweise, die auf eine geringe Nachfrage und auf eine gewisse Impfmüdigkeit schliessen lassen. Obschon der Bund Anfang Juli die über 80-Jährigen dazu aufgerufen hatte, sich erneut boostern zu lassen, haben dies laut dem BAG bis Anfang August nur 12 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 80 Jahren gemacht. Das ist weniger als jede und jeder Achte.

Bislang waren die über 80-Jährigen am impffreudigsten: Über 80 Prozent haben sich den ersten Booster verabreichen lassen. Warum sie nun zögern, ist nicht ganz klar. Bekannt ist allerdings, dass einzelne Altersheime ihren Bewohnerinnen und Bewohnern geraten haben, mit der 4. Impfung zuzuwarten, bis der angepasste Impfstoff im Herbst vorhanden ist.

Thomas Münzel ist Redaktor im Ressort Horgen. Zuvor arbeitete er unter anderem insgesamt 27 Jahre als Inland-Redaktor und Reporter bei der Thurgauer Zeitung und beim Landboten. Mehr Infos

