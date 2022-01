Stromer überholen Diesel – Soll man noch einen Diesel kaufen? Aus dem Musterknaben ist ein Schmuddelkind geworden: Seit dem Dieselskandal verliert der Selbstzünder Marktanteile. Gibt es noch Gründe, die für den Dieselmotor sprechen? Dieter Liechti und Holger Holzer

Seit dem Dieselskandal sinken die Marktanteile des Selbstzünders in der Schweiz drastisch. Foto: Shutterstock

13,3 zu 13,6 Prozent Marktanteile: Der Dieselmotor hat sich im vergangenen Jahr in der Schweiz nur noch ganz knapp gegen die rein-elektrischen Autos (Battery Electric Vehicles, BEV) durchsetzen können. 2022 hat der Selbstzünder in Anbetracht der elektrischen Neuheitenflut und trotz der Chipkrise keine Chance mehr. Der einst extrem populäre Sparmotor hat einen beispiellosen Absturz hinter sich. Nicht nur bei den Absatzzahlen, sondern auch beim Image. «Der Diesel ist in der Auslaufphase», urteilt der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research (CAR). Trotzdem: Ganz verschwunden ist der Selbstzünder noch nicht. Andreas Burgener, Direktor der Importeursvereinigung Auto-Schweiz, schätzt die Situation so ein: «Viele Dieselmotoren sind heute bereits als Mild- oder Vollhybrid elektrifiziert und so noch effizienter. Bei Nutzungsprofilen mit hohen Langstreckenanteilen machen sie deshalb nach wie vor Sinn.» Das sollten potenzielle Käufer bedenken:

Das Angebot schrumpft

Die einstigen Marktanteile von 50 Prozent und mehr – dafür muss man kein Prophet sein – wird der Diesel nie mehr erreichen. Könnte er auch gar nicht mehr, denn viele Hersteller haben ihre Dieselmodelle längst aus dem Programm genommen. Vor allem in den kleinen Klassen ist der Selbstzünder für Hersteller und Käufer unattraktiv geworden, seit eine wirksame und entsprechend teure Abgasreinigung an Bord sein muss. Aber auch aus den Stammsegmenten wie SUV und Mittelklasse zieht sich der Selbstzünder zunehmend zurück. Seit der Aufdeckung des Dieselskandals wurden herstellerübergreifend in Dutzenden von Modellreihen die Diesel gestrichen, einige Hersteller haben den Selbstzünder vollständig aus dem Programm genommen. Ein Trend, der künftig anhalten dürfte.

Burgener: «Sobald elektrische Antriebe in der Breite günstiger zu bauen sind und der Kunde sie entsprechend nachfragt, wird es weitere Verschiebungen geben.»

Der Spritkosten-Vorteil schrumpft

An der Zapfsäule sind Autos mit Dieselmotor nur noch aufgrund ihres etwas geringeren Literverbrauchs günstiger als ein vergleichbarer Benziner. Allerdings hat sich die Differenz beim Verbrauch zuletzt verkleinert, weil der Benziner mit grossem Aufwand und vielfältiger Elektrifizierungstechnik sparsamer geworden ist. Am Diesel wird mittlerweile deutlich weniger optimiert.

Burgener: «Ein Benziner mit Hybrid kommt bei der Effizienz in die Nähe des reinen Dieselmotors, wobei auch hier die Entwicklung noch nicht zu Ende ist. Mit synthetischen Treibstoffen könnte der Diesel zudem einst klimaneutral betrieben werden.»

Auto-Schweiz-Direktor Andreas Burgener: «Technische Innovationen befeuern den Automarkt.» Foto: zvg

E-Autos werden besser

Einem normalen Benziner fährt der Diesel zumindest bei der Tankrechnung noch (!) voraus. Allerdings dürften die E-Autos bald in allen Segmenten die günstigere Gesamtkostenbilanz bieten. Je nach Berechnungsweise tun sie das sogar heute schon. Unter finanziellen Gesichtspunkten wird der Diesel also wohl nicht lange ein Sparmodell bleiben. Spätestens zwischen 2025 und 2030 könnte es endgültig in jedem Nutzungsszenario teurer werden, nicht elektrisch zu fahren.

Burgener: «Die Defossilisierung und somit Transformation der Antriebe ist im Gange. Auf elektrische Energie gibt es heute noch keine Abgabe für die Strasseninfrastruktur, daher ist sie relativ günstig.»

Der Schadstoffdruck wächst

Die aktuell geltenden NOx-Grenzwerte halten neue Diesel ein, wenn auch nur mit erheblichem technischem Aufwand. Allerdings gelten die Limits zumindest bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als überholt und deutlich zu niedrig. Die EU hat bereits angekündigt, die neuen, strengeren Werte als Massstab für ihre künftige Politik zu nehmen. Bis es entsprechende Regeln und Gesetze gibt, dürften noch Jahre ins Land ziehen. Dass Diesel-PW jedoch wieder unter Druck geraten und Halter Fahrverbote fürchten müssen, ist nicht ganz auszuschliessen. Dazu kommt die anstehende Verschärfung der Abgasnorm. Euro 7 dürfte zwar für viele Modelle technisch machbar sein, allerdings nicht zum Nulltarif, sodass die Anschaffungspreise weiter steigen dürften.

Burgener: «Die Abgasreinigung ist in der Tat sehr kostenintensiv und unterhalb der Mittelklasse kaum profitabel umsetzbar. Zudem halten Umweltzonen die Käufer vom Dieselaggregat ab.»

Restwerte dürften langfristig fallen

Aktuell sind gebrauchte Diesel gefragt, die Preise relativ stabil. Wer jetzt einen Selbstzünder kauft und ihn in drei bis vier Jahren verkaufen will, muss aber mit einem Preisverfall rechnen. Die Experten von Eurotax gehen davon aus, dass wenn Mitte des Jahrzehnts die wohl letzten dieselbetriebenen Leasing-Rückläufer der Flottenbetreiber auf den Occasionsmarkt kommen, ein starker Preisverfall einsetzt. Sinkende Nachfrage trifft dann noch einmal auf ein grosses Angebot.

Burgener: «Allerdings könnten diese Occasionen ohne entsprechendes Neuwagen-Angebot doch überraschend begehrt sein, auch in anderen, Diesel-affineren Märkten als der Schweiz.»

Wann sich der Diesel trotzdem lohnt

Wer heute schnell grosse Distanzen überwinden will, tut das mit einem Diesel derzeit noch bequemer als mit einem E-Auto, das Ladestopps einlegen muss, die zudem vorab geplant werden wollen. Doch dieser Vorteil schmilzt derzeit wie Schnee in der Sahara. Auch wer sein Auto sehr lange behalten will und sich um Restwerte deswegen keine Gedanken macht, kann über den Kauf eines Diesel-PW nachdenken. Generell entspannter ist die Lage sowieso beim Kauf einer Occasion: Dort ist der Wertverlust schon passiert, die Investition fällt im Vergleich mit einem Neuwagen zudem geringer aus.

Burgener: «Rein unter ökonomischer Sicht ist ein Diesel-Occasionsfahrzeug eine mögliche Wahl. Neue Modelle sind aber in aller Regel effizienter, sauberer und sicherer als ihre Vorgänger. Diese Konstante bleibt: Technische Innovationen befeuern den Automarkt.»

