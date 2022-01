Die ukrainischen Truppen sind schon seit Wochen in Alarmzustand: Mechaniker in einem Panzerfahrzeug in Luhansk (25. Januar 2022).

Ab wann gab es so etwas wie eine ukrainische Identität?

Das kommt darauf an, was man darunter versteht. In der frühen Neuzeit hatten die Menschen keine nationale Identität, so wie wir das kennen. Die Zugehörigkeit zu einer «Nation» ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Früher hatte man eine religiöse Identität oder hat sich mit seiner Region identifiziert. Das Paradoxe an der heutigen Situation ist, dass die Annexion der Krim durch Russland 2014 und der nicht erklärte Krieg in der Ostukraine das ukrainische Nationalbewusstsein massiv gestärkt haben.