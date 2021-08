Debatte über «False Balance» – Sollen Medien überhaupt mit Corona-Skeptikern reden? Nach einer «Club»-Sendung wird der Vorwurf laut, das Schweizer Fernsehen räume Aussenseiterpositionen zu viel Platz ein. Ein Kommunikationsexperte sieht das Problem eher beim Moderationsduo. Jacqueline Büchi

Hat eine Debatte über den Umgang mit Randpositionen ausgelöst: Der «Club» zur Kritik an den Corona-Massnahmen. Foto: Screenshot SRF

Der Basler Neurowissenschaftler Dominique de Quervain hatte genug gesehen. «Bald wird im SRF diskutiert, ob die Erde rund ist», twitterte er, nachdem sich die Talksendung «Club» am Dienstagabend dem Thema «Corona und die Kritikerinnen und Kritiker» gewidmet hatte.

Er war nicht der Einzige, der sich an der Gästeliste der Sendung störte. Rasch wurde der Vorwurf der «False Balance» laut: Davon spricht man, wenn einer krassen Aussenseitermeinung so viel Raum gegeben wird, dass der Eindruck von Uneinigkeit entsteht, obwohl es in Tat und Wahrheit einen wissenschaftlichen Konsens gibt.

Die beiden Moderatoren Barbara Lüthi und Sandro Brotz hatten drei Gäste ins Studio eingeladen, die den Corona-Massnahmen kritisch bis radikal ablehnend gegenüberstehen: Michael Bubendorf vom Verein Freunde der Verfassung, die Primarlehrerin Prisca Würgler und der TV-Journalist Reto Brennwald, der einen Dokfilm zum Thema gedreht hat und sich selber als «Massnahmenskeptiker» bezeichnet.

Auf der Seite der Befürworter nahmen der Basler Infektiologe Manuel Battegay sowie der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) Platz. (Hier geht es zu unserer Sendungskritik)

Ist der Vorwurf der False Balance gerechtfertigt? Oder war es im Gegenteil wertvoll, dass die Moderatoren versuchten, «Brücken zu schlagen», wie es ihr Anspruch an die Sendung war?

Es gibt Studien und Studien

Kritisch äussert sich die Historikerin Ariane Tanner: «Wenn man drei Corona-Skeptiker einem Infektiologen und einem Politiker gegenüberstellt, ist man bereits in die Falle der False Balance getappt.» Eine solche Konstellation bilde die realen Verhältnisse nicht ab. «Ganz zu schweigen von den qualitativen Unterschieden: Die Aussagen des Infektiologen basieren auf jahrelanger Forschung und empirischen Daten – was man von jenen einer maskenverweigernden Lehrerin nicht behaupten kann.»

Auch der Kommunikationswissenschaftler Marko Ković findet, die SRF-Sendung sei «ziemlich in die Hose gegangen». Für ihn greift es jedoch zu kurz, das Experiment mit Verweis auf die False Balance für gescheitert zu erklären. Er plädiert dafür, zwischen der wissenschaftlichen und der gesellschaftlichen Dimension der Debatte zu unterscheiden.

Massnahmenkritiker Bubendorf sagte vor laufenden Kameras, es gebe gleich viele Studien, welche die Wirkung der Massnahmen belegen, wie solche, die zu einem anderen Schluss kommen. Dies sei schlicht und ergreifend falsch, betonen sowohl Tanner als auch Ković.

Zu unterscheiden sei zwischen Studien, die «peer reviewed» sind, also von anderen Wissenschaftlern überprüft wurden, und solchen, die dieses Kriterium nicht erfüllen. Diese Einordnung sei in der medialen Debatte entscheidend, sagt Ković. «Die Moderatoren müssen sich entsprechend vorbereiten.» Es gebe eine starke Evidenz, dass Massnahmen gegen die Virusausbreitung wirken.

«Konsens» kein Totschlagargument

Ković, der sich lange in einem Verein für kritisches Denken in der Wissenschaft engagiert hat, hält gleichzeitig fest, dass der «wissenschaftliche Konsens» kein Totschlagargument sei. «Forschung ist ja per Definition ein Konkurrenzkampf: Jeder will zeigen, dass der andere unrecht hat.»

So komme es immer wieder vor, dass eine gängige Position widerlegt wird. «Bei Corona gibt es dafür ein gutes Beispiel: Am Anfang glaubten nur wenige Forscherinnen und Forscher, dass Aerosole, also kleinste Tröpfchen, bei der Übertragung eine Rolle spielen. Und je mehr man forschte, desto mehr Beweise fand man dafür – inzwischen wurde die Minderheits- zur Mehrheitsmeinung.» Für einen Paradigmenwechsel brauche es aber gute Belege. «Es reicht nicht, zu rufen: Ich bin der neue Galileo Galilei!»

Freilich ist es für Journalistinnen und Journalisten sowie für die Leserschaft anspruchsvoll bis unmöglich, die verschiedenen Belege in nützlicher Frist gegeneinander aufzuwiegen – gerade in einer Talkshow im TV. Das will auch Ković nicht wegdiskutieren. «Wir stecken hier in einem Dilemma, das nur schwer aufzulösen ist.»

Menschenverachtende Aussage

Zur gesellschaftlichen Dimension der Debatte gehört etwa die Frage, wie hoch die persönliche Freiheit im Vergleich zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu gewichten ist.

Ković verweist darauf, dass die Massnahmenkritiker in der Schweiz eine referendumsfähige Kraft sind. Im November stimmt die Schweiz zum zweiten Mal über das Covid-Gesetz ab, nachdem die Freunde der Verfassung fast dreimal so viele Unterschriften dagegen gesammelt haben wie nötig. «Ihre Positionen einfach auszublenden, wäre daher weder zielführend noch wünschenswert.»

Doch was, wenn Aussagen verbreitet werden, die menschenverachtende Züge annehmen? Michael Bubendorf von den Freunden der Verfassung sagte im «Club», dass er die Massnahmen selbst dann noch ablehnen würde, wenn 80 Prozent der Erkrankten an Corona sterben würden.

Für Historikerin Ariane Tanner ist klar: «Eine solche Aussage hat in einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nichts zu suchen.» Wenn SRF einem Gast wie Bubendorf schon eine Plattform gebe, müsse das Moderationsduo hier zwingend einschreiten und die «sozialdarwinistische Aussage» als solche benennen. «Fehlt diese Einordnung, dann erfüllt der Journalismus seine Informationsaufgabe nicht.» Der Umstand, dass solche Ansichten medial ungefiltert verbreitet wurden, habe das Zustandekommen des Covid-Referendums befördert, glaubt Tanner.

Ković stellt sich ebenfalls auf den Standpunkt, die Moderatoren hätten in dieser Situation deutlich zu zahm reagiert. Er sagt aber auch: «Problematische Sichtweisen verschwinden nicht, wenn wir sie in den Echokammern des Internets lassen.»

