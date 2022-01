Elternfrage: Sex bei Langzeitpaaren – «Sollen wir in den Swingerclub?» Sexologin Caroline Fux sagt, inwieweit ein Paar von einer solchen Erfahrung profitieren kann. Und was es im Vorfeld zu klären gilt. Caroline Fux

Gemeinsam zu neuen Ufern? Langzeitpaare versprechen sich von einem Swingerclub erotische Abwechslung. Illustration: Benjamin Hermann

Mein Mann und ich haben eine ziemlich offene Kommunikation in Sachen Sexualität. Nun stehen wir aber an einem Punkt, bei dem wir nicht wissen, ob wir einen «Schritt weiter» gehen sollen. Denn es ist bei uns wie bei vielen Paaren mit Kindern und steigender Beziehungsdauer: Wir verspüren beide das Bedürfnis nach neuen Sexerfahrungen. Und damit meinen wir nicht fremdzugehen. Vielmehr würden wir gerne zusammen einen Swingerclub besuchen. Stelle ich mir das Ganze allerdings plastisch vor, wie wir mit dem Auto in der Industriezone vorfahren, neue Unterwäsche tragen und da dann womöglich auf unattraktive Menschen treffen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, überkommt mich pures Grauen! Sollten wir unsere Hemmungen trotzdem ablegen und es einfach mal versuchen? Oder laufen wir damit Gefahr, etwas in unserer Beziehung kaputtzumachen? Ich befürchte nämlich auch, dass es einem von uns besser gefallen könnte als dem anderen… Leserfrage von Lia, 38