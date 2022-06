Viel los in Wiesendangen Infos einblenden

Am ersten Wochenende des Regionalturnfestes in Wiesendangen sind an den Einzelwettkämpfen, den Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen sowie den Vereinswettkämpfen der Jugend über 1000 Turnerinnen und Turner angetreten. Das noch viel grössere Teilnehmerfeld taucht am bevorstehenden Wochenende auf dem grossen Areal westlich des Dorfes auf, wenn die Vereinswettkämpfe der Aktiven, Frauen- und Männerriegen sowie Senioren stattfinden. Das umfassende Rahmenprogramm hat bereits am Mittwoch begonnen und wird bis am Sonntagabend dauern.