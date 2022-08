Streit im Bundesrat – Sommaruga attackiert Parmelins Handelspolitik Der Bundesrat will die Handelsbeziehungen der Schweiz global fördern. Doch nun fordert Simonetta Sommaruga, die Schweiz solle näher an Europa rücken, statt mit fernen Ländern Freihandelsabkommen abzuschliessen. Stefan Häne Beni Gafner

Die Zeit für Abenteuer in fernen Ländern sei vorbei, sagt Simonetta Sommaruga. Was sagt Guy Parmelin? Foto: Peter Schneider (Keystone)

Simonetta Sommaruga war Hauptgast. Und sie nutzte die Bühne, die ihr der Verlegerverband Schweizer Medien am Samstag in Locarno gewährte, für eine Standortbestimmung der Schweiz. Den Krieg in der Ukraine bezeichnete die Energieministerin als Weckruf, nicht nur energie-, auch aussenpolitisch. Das zeigt das Rede-Manuskript, das Sommarugas Departement veröffentlicht hat. Sommaruga sei nicht davon abgewichen, erzählen Anwesende.