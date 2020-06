4 für 3 Nächte – SOMMER IN DEN DOLOMITEN Alpine Eleganz und Dolce Vita im sehr schönen, neu umgebauten Hotel Rudolf **** in Bruneck. Zwischen Zillertaler Alpen & Dolomiten gelegen – ein idealer Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Ferien.

Angebot gültig vom 21.6.20 – 02.08.20 und vom 23.08.20 – 01.11.20 Elizabeth Avanidis

Rubner’s Hotel Rudolf 1 / 2

Rubner’s Hotel Rudolf

Reischacher Strasse 33

39031 Bruneck/Reischach

Neu umgebautes Hotel mit einzigartigem Flair auf dem sonnigen Hochplateau in Reischach (980 m) oberhalb von Bruneck . Mitten in der Ferienregion Kronplatz im Pustertal in einer TOP Lage: zwischen Zillertaler Alpen & Dolomiten.

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

1 Tag gratis und bis zu € 115 Rabatt

4 Nächte zum Preis von 3 Nächten mit 3⁄4-Pension

(Früstück, Nachmittagsbuffet und Abendessen - ohne Getränke)

• Freier Zugang zur gesamten Wellnessanlage

«Dolomit» nur für Erwachsene

«Crystal» für Familien und dem grossen Garten (5000 m2)

• Gratis City- und Mountainbike-Verleih (nach Verfügbarkeit)

• Teilnahme am Aktiv-Programm von MO–FR mit Yoga, Pilates, AquaGym, geführten Fahrradtouren und geführten Erlebnis-Wanderungen für jedermann

PREISE FÜR ABONNENTEN

• Doppelzimmer CLASSIC € 399 statt € 514

• Doppelzimmer SUPERIOR € 480 statt € 565

• SUITE CORONES € 519 statt 604

EXKLUSIVE INKLUSIVLEISTUNGEN

1 x Wellnessbehandlung von 60 Minuten

1 x E-Bike den ganzen Tag zur freien Verfügung

1 x Late Check Out am Abreisetrag (ohne Zimmer) mit Nachmittagsbuffet oder 1 Flasche Südtiroler Wein bei Abreise

1x Wöchentlich geführte Highlight-Panoramatour um die Drei Zinnen (€ 30 Mautgebühr inkludiert)

GOLF: Gratis Greenfee im Golfclub Pustertal, dem schönsten 9-Loch-Golfplatz (Par 36) in den Alpen –

nur 400 m entfernt

HOLIDAYPASS PREMIUM: kostenlose Nutzung von Bus & Bahn in Südtirol

Zuschläge

• Einzelzimmer oder DZ zur Einzelnutzung: € 20 - 30 pro Person/Nacht

• Hochsaison 02/08 - 23/08/2020: € 12 pro Person/Nacht

• Kurtaxe: € 2,10 pro Person/Nacht

Angebot gültig vom vom 21.06.20 bis 02.08.20 und vom 23.08.20 bis 01.11.2020.

BUCHUNG

Reservierung unter dem Stichwort «BONUS-Karte»

Rubner’s Hotel Rudolf

Tel: +39 0474 570 570 | Fax: +39 0474 550 806

E-Mail: info@hotel-rudolf.com | www.hotel-rudolf.com