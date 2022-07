Sweet Home: 10 Ferienprojekte – Sommerwohnideen für Ihr Zuhause Im Sommer wohnt man anders. Diese Inspirationen und Kreativideen zeigen, wie das geht – und schenken Ihnen gleichzeitig Feriengefühle. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Schlafen Sie wie am Meer

Ferienprojekt 1: Teenagerzimmer im Ferienmodus. Foto über: The Socialite Family

Am Freitag habe ich Sie hier ans Meer entführt. Im Beitrag fanden Sie auch die Idee, das Bett mit meerblauer Wäsche zu versehen. In diesem Schlafzimmer zieht sich diese entspannte, sommerliche Meerstimmung noch weiter. Das Bett hat viele passende Kissen bekommen, damit man es sich darauf auch mal tagsüber für eine Siesta mit einem gutem Buch bequem machen kann. Eines zeigt gar einen Palmenstrand. Solche Kissen kann man selbstverständlich fertig kaufen. Sie können aber auch Ihre Lieblingsferienfotos in Kissen verwandeln. Viele Copyhops bieten dieses Angebot an. Machen Sie damit zum Bespiel Ihren Kindern eine Freude – oder den Nachbarn, die Ihnen während Ihrer Ferienabwesenheit die Blumen giessen.

In diesem entspannten Zimmer sind noch andere Ferienmomente eingezogen: Ein kleiner Koffer, der statt einer Staubox Schätze birgt, Rattanmöbel und Souvenirs. Ein Zimmer auf diese Art in den Sommerferienmodus zu verwandeln ist zum Beispiel ein gutes Ferienprojekt für Teenager.

2 — Wie wärs mit einem Ständer für Sommerkleider?

Ferienprojekt 2: Sommerkleider, Bademäntel und Partyoutfit ab Stange. Foto über: La Mas de Potelières

Ob im Teenagerzimmer oder im eigenen Schlafzimmer: einen Ort für seine Hochsommergarderobe zu gestalten, ist auch eine schöne und praktische Sommeridee. Versuchen Sie es mit einem leichten Kleiderständer, wie dieser aus dem Ferienhaus La Mas de Potelières einer ist. Er ist aus Holzstangen und Bast entstanden und wirkt sommerlich leicht und charmant. Das schöne Ferienhaus habe ich Ihnen hier vorgestellt.

3 — Es gibt auch Garderoben in der Light-Version

Ferienprojekt 3: Badetaschen und Strohhut griffbereit. Foto über: Over The Ocean

Wer kein Handwerkstalent hat, entscheidet sich für eine leichte Garderobe, die auch dann hübsch aussieht, wenn gerade mal nichts dranhängt. Die dicken, flachen Holzknöpfe zieren wie Tupfen die Wand. Sie heissen denn auch «Dots» und sind von Muuto. Es gibt sie in vielen Farben, doch gerade in Naturholz wirken sie besonders sommerlich.

4 — Sünnele wie im Beach Club

Ferienprojekt 4: Balkon oder Terrasse im Clubstil. Interiordesign und Foto: Tamsin Johnson

Klar ist ein Swimmingpool nicht gerade das, was man hierzulande so selbstverständlich hat. Aber ein wenig vom Pool- und Clubfeeling kann man auch in die kleinste Outdoor-Oase zaubern. Eine gute Basis dafür bietet die Farbe Weiss. Entscheiden Sie sich für weisse Möbel und Accessoires. Polstern Sie mit Streifenstoffen auf. Das geht sowohl mit Liegen wie auch mit kleinen Bänken und Stühlen. Wichtig ist die Reduktion. Kombinieren Sie zu Weiss bloss eine Farbe. Wer auf den Beach-Club-Stil setzt, wählt nichts Kunterbuntes, hat keine Geranien, Rosen oder Vintage-Rattanstühlchen, sondern gestaltet alles mit Weiss, Blockstreifen, schlichten Pflanzen, coolen Drinks und einem passenden Chillout-Soundtrack.

5 — Damit entsteht Ferienhausflair auf die Schnelle

Ferienprojekt 5: Fundstücke für die Wohnung. Foto übe: Turbulences Déco

In schön eingerichteten Ferienhäusern findet man oft Kurioses, Besonderes und zufällig Wirkendes. Eine gelungene Ferienhauseinrichtung nimmt auch das ländliche, rustikale Ambiente auf, welche die Umgebung widerspiegelt, in der es steht. Manchmal ist das bloss mit Einzelstücken oder Akzenten eingesetzt, aber diese strahlen dann genau das aus, was einen in Ferienstimmung versetzt. In einem Ferienhaus möchte man nämlich spüren, wo man ist. Es soll nicht gleich sein wie die urbane Stadtwohnung, in der wir leben. Manchmal, besonders im Sommer, erwacht aber auch in dieser die Lust auf entspannteres Wohnen. Geben Sie Ihrem Zuhause ein paar Fundstücke und inszenieren Sie diese interessant. In diesem Schlafzimmer sind solche Fundstücke eine rustikale Werkbank, die in einem leuchtenden Blau lackiert wurde, ein Gartenstuhl und ein Paar rote Vintagestiefel.

6 — So schaffen Sie Platz für Gäste

Ferienprojekt 6: Korbtruhen für Feriengäste. Foto über: Planète Déco

Sommerzeit ist Reisezeit und auch die Zeit, in der Sie vielleicht Besuch bekommen wie Freunde, Reisebekanntschaften oder Verwandte, die auf der Durchreise sind oder ein paar Tage in Ihrer Stadt verbringen möchten. Auch Ferienkinder sind ein Thema während der grossen Ferienzeit. Eine gute Idee für Gäste in kleinen Stadtwohnungen sind Seemannstruhen aus Rattan. Darin lassen sich die Kleider aus dem Koffer verstauen, sie sehen gut aus, brauchen wenig Platz und lassen auch ein improvisiertes Gästezimmer freundlicher und ordentlicher aussehen.

7 — Heben Sie ab

Ferienprojekt 7: Neuer Stauraum im Raum. Foto über: @jessiewebster

Diese Stauraumidee ist genial. Sie eignet sich auch für normale Räume. Allerdings ist eine solche zweite Ebene keine schnelle Bastelidee, sondern braucht eine gute und stabile Planung und Realisation. Darunter sind Gitterschubladen angebracht, die hier dem Bettzeug Platz geben, aber auch für andere Dinge einsetzbar sind.

8 — Versuchen Sie es mit Sommerstyling

Ferienprojekt 8: Mehr Farbe, Freude und Fantasie. Foto über: Homes to love

Die Leichtigkeit und das entspannte Lebensgefühl des Sommers darf sich ruhig auch drinnen ausbreiten. Dafür hilft ein wenig Styling. Zaubern Sie mit Farben, Mustern, Souvenirs und typischen Sommerdingen dieses besondere Gefühl ins Haus. Beim Styling in der Wohnung geht es darum, die Dinge, die man hat und mag, so zu arrangieren, dass sie hübsch und inspirierend aussehen. In schönen englischen Hotelzimmern und B&Bs habe ich das immer wieder angetroffen. Dort lagen kleine Stapel von Büchern, die Ferienstimmung verbreiten, auf dem Regal neben dem Bett, Bilder erzählten Geschichten vom Landleben oder kleine Antiquitäten zeigten, dass man sich an einem besonderen Ort befindet.

Dieses Wohnzimmer, das der australischen Interiordesignerin Anna Spiro gehört, strahlt eine ähnlich einladende Stimmung aus und sagt ganz deutlich: «Leute, es ist Sommer, legt den Hut ab und die Beine hoch, gönnt Euch ein Glas Limonade, blättert in Magazinen oder taucht ein in ein spannendes Buch!»

9 — Zaubern Sie die Karibik auf die Kommode

Ferienprojekt 9: Stilleben im Alltag. Foto über: La Maison Jolie

Mit Pflanzen, Geschirr und Früchten kommt ein bisschen tropisches Flair in den Alltag. Gehen Sie liebevoller mit dem um, was Sie haben. Arrangieren Sie Ihren Markteinkauf ein wenig so wie ein Stilleben, holen Sie einige hübsche Keramikkrüge und Schalen aus dem Schrank und platzieren Sie sie in Sichtweite. Ob in der Küche oder auf der Esszimmerkommode – solch kleine sommerliche Arrangements verbreiten wunderschöne Ferienstimmung im Haus.

10 — Spielen Sie mehr

Ferienprojekt 10: Kreatives Schaffen für das Zuhause. Foto über: The Bible of British Taste

Lassen Sie sich von der wunderbaren Leichtigkeit des Sommers anregen und spielen Sie mehr. Krönen Sie zum Beispiel eine Weinflasche mit einem hübschen Lampenschirm und verwandeln Sie sie so zur Leuchte. Hängen Sie einige Teller wie Bilder an die Wand, rahmen Sie Lieblingsfotos, kreieren Sie Moodboards, lackieren Sie alte Gartenmöbel, nähen Sie Tischwäsche aus bunten Stoffen und freuen Sie sich an Ihrem schönen Zuhause.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Webseite mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.