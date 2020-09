1413 Kilo Sonderabfall gesammelt – Sonderabfallmobil – Aufgeräumte Stimmung in Elgg Das Sonderabfallmobil ist eine Initiative des Kantons Zürich, durch dessen Gemeinden es unterwegs ist. Letzten Freitagmorgen war es in Elgg stationiert. Eine Bestandesaufnahme der besonderen Art. Stephanie Hugentobler

Ein eingespieltes, kompetentes Team mit ansteckend guter Laune: Achim von Glinowiecki und Liliane Platter vom Sonderabfallmobil. Foto: Enzo Lopardo

«Das Sonderabfallmobil kommt. Kommen Sie auch», so hiess es auf dem Flugblatt, das vor rund zwei Wochen in die Elgger Haushalte flatterte. Und wie sie kamen, die Elggerinnen und Elgger, am Freitag, 11. September – und mit ihnen 1413 kg Sonderabfall. Doch der Reihe nach, so, wie an diesem Tag beim Sonderabfallmobil auch angestanden werden musste.