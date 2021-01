Vor Australian Open – Spezialbehandlung für Stars wie Nadal und Djokovic sorgt für Ärger Während die meisten Tennisspieler vor dem ersten Grand Slam des Jahres in Quarantäne müssen, geniessen die Topstars ein fast normales Leben. Ein Profi äussert bereits Kritik.

Die ganz Grossen unter sich: Rafael Nadal und Novak Djokovic haben eine etwas gemütlichere Quarantäne als die meisten anderen Tennisprofis. Foto: Aaron Favila (AP Photo)

Die Topstars der Tennisbranche um Novak Djokovic, Rafael Nadal und Serena Williams verbringen ihre angeordnete Quarantäne vor Beginn der Australian Open nicht wie fast alle anderen Profis in Melbourne. Die Top 3 der Weltrangliste bei Damen und Herren sowie unter anderen Serena Williams werden stattdessen ihre 14-tägige Quarantäne in Adelaide, rund 650 Kilometer westlich von Melbourne, antreten. Dort ist für den 29. Januar auch ein Show-Turnier angesetzt, wie die Veranstalter am Wochenende mitteilten. Als Teilnehmer stehen neben dem Weltranglisten-Ersten Djokovic, der Nummer zwei Nadal und Serena Williams auch US-Open-Sieger Dominic Thiem sowie Simona Halep und Naomi Osaka fest.

Kritik an der Unterbringung in Adelaide äusserte der französische Profi Jérémy Chardy. «Diese Entscheidung für die Top 3 kommt aus dem Nichts, um es vorsichtig zu formulieren», sagte Chardy der französischen Zeitung «L’Equipe» und führte aus: «Sie werden vom Fitnesscenter profitieren, können dort ihre Übungen machen, ohne dass es zu den fünf Stunden Ausgang täglich zählt. Das ist eigenartig für einen Sport, in dem alle dieselben Voraussetzungen haben sollten.» Er findet, für die ganz Grossen im Tenniszirkus werde es «fast wie ein normales Leben sein. Und sie haben ohnehin schon viele Privilegien.»

Turnierchef Craig Tiley begründete die Ausnahmeregelungen für die Spitzenspieler in einem Interview des Tennis Channel mit beschränkten Hotelkapazitäten in Melbourne. Die Australian Open sollen am 8. Februar in Melbourne beginnen.

1200 Personen müssen in Quarantäne

Wegen der Corona-Pandemie und der Einreisebestimmungen nach Australien findet derzeit auch die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht in Melbourne statt, sondern in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ab 15. Januar werden dann die Spielerinnen und Spieler mit reduzierten Betreuerteams in Melbourne erwartet, um dort die vorgeschriebene Quarantäne anzutreten. Es handelt sich insgesamt um etwa 1200 Personen.

Während der Quarantäne dürfen die Profis trainieren, ihre Hotels allerdings nur für fünf Stunden am Tag verlassen. Alle Beteiligten werden mehrmals auf das Coronavirus getestet.

DPA