Umfrage zu Sonntagsverkäufen – Sonntags shoppen? Zürcherinnen und Zürcher haben keine Lust Eine Mehrheit der Bevölkerung in der Stadt Zürich will, dass die Läden am Sonntag geschlossen bleiben, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. Liliane Minor

Soll es in Zürich jeden Tag so sein? Auch am Sonntag? Foto: Marco Zangger

Die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) ist vergangene Woche eine klare Botschaft an den Bundesrat losgeworden: Dieser solle doch bitte die Grundlagen dafür schaffen, dass Läden in den Innenstädten das ganze Jahr über am Sonntag offen bleiben können. Konkret sollen Kantone und Gemeinden Tourismuszonen definieren können, wie es sie auch in Berggebieten gibt.