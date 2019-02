Für 437 Franken ins Davoser Nobelhotel

Dienstag, 12. Februar: Das Davoser Fünfsternhotel Intercontinental erweckt nicht den Eindruck, an Überbelegung zu leiden. Nur wenige der 216 Zimmer sind abends um sechs Uhr beleuchtet. Drinnen in der grossen, mit Ledersesseln ausgestatteten Hotelbar bestätigt sich der Eindruck. Nur gerade zwei der schätzungsweise fünfzig Tischchen sind zur Apérozeit besetzt. Im Kinderhütedienst spielt nur ein kleines Mädchen.

Müsste das Luxushotel, das wegen seiner markanten Architektur «Goldenes Ei» genannt wird, um diese Jahreszeit nicht proppenvoll sein? Und hat der erneute Direktorenwechsel, der im Januar, kurz vor dem Weltwirtschaftsforum, bekannt gegeben wurde, mit einem unbefriedigenden Geschäftsgang zu tun? Der Nachfolger bestreitet das. «Daniel Füglister hat von sich aus gekündigt. Das hat auch uns überrascht», sagt Mario Gubi, der neue Direktor.

Von Auslastungsproblemen will er nichts wissen: «Wir sind mit der Gesamtauslastung, aber auch mit den Durchschnittspreisen zufrieden», sagt er. Das Geschäft konzentriere sich vor allem auf die Tage zwischen Donnerstag und Montag. «Da sind wir jetzt, bei diesem tollen Wetter, sehr gut belegt. Unter der Woche sieht es anders aus», sagt Gubi. Um die 50 bis 60 Prozent tiefer liege man da mit der Auslastung bei den Individualgästen.

Zu viele Hotelbetten führen zu Preiszerfall

Doch auch für dieses Wochen­ende waren am Freitagabend noch Zimmer erhältlich. Auf dem Buchungsportal Booking konnte man zum attraktiven Preis von 437 Franken pro Nacht einchecken – ohne Frühstück. Mit diesem Einstiegspreis kommt das Intercontinental nahe ans Viersternsegment.

Die Preispolitik des 2013 eröffneten Hotels sorgt immer wieder für Stirnrunzeln in der Davoser Hotellerie – offenbar vor allem in der Sommersaison. «Letzten Sommer bot das Interconti zu so tiefen Preisen an, dass wir selbst in unserem Segment nachziehen mussten», sagt Pius App, der Direktor des Dreisternhotels Schatzalp.

Das «Goldene Ei» ist allerdings nicht der einzige Betrieb, der den Preiskampf in Davos anheizt. Der Kurort hat zu viele Hotelbetten – durch das Intercontinental mit seinen mehr als 200 Zimmern wurde der Wettbewerb noch verschärft. «Es gibt keine andere Destination im Kanton, die ein derartiges Preisproblem hat wie Davos», sagt Ernst Wyrsch, Präsident des Bündner Hoteliervereins und Verwaltungsratspräsident der Hotels Seehof Selection in Davos. Er schätzt, dass Davos pro Hotelkategorie 10 bis 15 Prozent zu viele Betten hat.

Fokus auf Sportler und Kurgäste

Mario Gubi muss das Intercontinental, dessen frühere Betreibergesellschaft 2014 pleiteging, nun endlich zum Erfolg führen. «Mein Auftrag ist es, die Auslastung zu erhöhen. Dabei setzen wir nebst Sport künftig vor allem auf Gesundheitstourismus», sagt der Hotelier. Angedacht sind Kooperationen mit Athleten und medizinischen Einrichtungen in Davos.

Ungemach könnte dem Nobelhotel von Eigentümerseite drohen. Die Credit Suisse, die über ihren Real Estate Hospitality Fund Besitzerin ist, hat diese Woche angekündigt, strategische Optionen zu prüfen, darunter den Verkauf von Teilportfolios. Der Hotelanteil im Fonds wurde bereits reduziert. Ob auch das Intercontinental auf dem Verkaufszettel steht, ist unklar. Die Weriwald AG als Pächterin will sich nicht äussern, verweist aber auf ihre laufenden Verträge.

(SonntagsZeitung)