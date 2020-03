Am 20. März hätte Verena Brunschweiger in der Berner Dampfzentrale aus ihrem neuen Buch «The Childfree Rebellion» lesen sollen, begleitet von einem Filmteam des ZDF. Der Anlass wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Die Autorin blieb zu Hause in Regensburg und das Interview fand telefonisch statt – übers Festnetz, weil Brunschweiger als radikale Umweltschützerin kein Smart-Phone besitzt.

Sind Sie Masochistin?

Naaa (breitestes Bayrisch), wieso?

Vor einem Jahr forderten Sie in einem Buch, die Leute sollten dem Klima zuliebe weniger Kinder haben. Die Reaktionen waren heftig. Jetzt doppeln Sie nach – warum tun Sie sich das an?

Ich bin weder Masochistin noch ein verhinderter Messias und will niemandem was vorschreiben. Ich möchte nur, dass die Leute mal innehalten und nachdenken. Das Thema ist zu wichtig, als dass wir es ausklammern könnten, bloss weil es unbequem ist.

Inwiefern?

Der Weltklimarat nennt zwei Hauptursachen für die Klimaerwärmung: Die Überbevölkerung und den Überkonsum. Über das zweite reden wir schon lange. Über das erste nicht. Das ist ein Tabu. Aber wir können uns nicht mehr verhalten wie vor 300 Jahren – heute ist es egoistisch und reaktionär und antiökologisch und antifeministisch, Kinder zu haben. Natürlich hören Eltern das nicht gerne, auch, weil ich ihnen den unverdienten Heiligenschein runterreisse. Aber wenn wir alle unseren Beitrag leisten müssen, damit nicht alles den Bach runtergeht, dann ist es keine reine Privatangelegenheit mehr, Nachwuchs zu zeugen.

Das Private ist politisch?

Es braucht das, was Nietzsche sagte: eine Umwertung der Werte. Es ist zentral, dass die Reproduktion nicht mehr länger heilige Kuh oder goldenes Kalb sein darf, wenn wir weiterhin Bestand haben wollen.

Wenn keine Kinder mehr da sind, haben wir ohnehin keinen Bestand mehr.

Bis ein Kind steuerzahlender Arbeitnehmer wird – ist das nicht eine entwürdigende Perspektive? –, kostet es die Gemeinschaft sehr viel Geld, nicht nur die Eltern. Für die Seniorenpflege werden mehr Roboter eingesetzt werden, schon jetzt sind es eher selten einheimische Kinder, die sich um unsere alten Leute kümmern. Zudem bin ich nicht die Einzige, die das so sieht. Fachleute aus Demografie, Ethik und Philosophie argumentieren ähnlich.

Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Safran Foer ruft zu einem Kind weniger pro Paar auf.

Genau. Irritierend ist, dass nicht nur Rechte und Konservative gereizt darauf reagieren. Sondern auch Linke und solche, die sich für progressiv halten. Es zeugt von einer ungeheuren westlichen Arroganz, wenn man mir sagt: Verbreiten Sie Ihre Thesen doch in Afrika, dort vermehren sie sich zu sehr. Wie kommen die Leute dazu zu denken, hiesige Kinder seien etwas Besonderes? Mehr wert als afrikanische Kinder? Was ist das für eine Haltung? Ein einziges europäisches Kind verbraucht so viele Ressourcen wie eine ganze burundische Schulklasse!

«Es herrscht ein nachgerade perverser Kinder-Fetisch, den ich auch als Lehrerin sehe.»

Es ist ein Urbedürfnis, Kinder haben zu wollen.

Es ist ein Trieb wie andere auch. Und die zu kontrollieren, bringen wir auch fertig. Wir wissen seit Jahren um die verheerenden Folgen der Überbevölkerung: 2050 wird es auf der Welt bis zu 10 Milliarden Menschen haben, 2,2 Milliarden mehr als heute.

Mehr Platz hat es nicht, von daher erstaunt das Desinteresse der Politik am Thema. Woran liegt das?

Weil man nicht gewählt wird, wenn man davon spricht, dass sich die Leute einschränken sollen. Und die Reproduktion gilt quasi als Menschenrecht. Aber wenn Sie sehen, wie schnell die Welt imstande ist, wegen eines nicht mal so gefährlichen Virus drastische Massnahmen zu ergreifen, dann wundert mich schon, weshalb dasselbe nicht möglich sein sollte bezüglich des Klimas. Dass wir einfach dastehen und zuschauen, halte ich fast nicht aus.

An die Vernunft zu appellieren, wird nichts fruchten, bei Kindern geht es um etwas zutiefst Emotionales. Bleiben nur staatliche Vorschriften – die können Sie nicht ernsthaft wollen.

Ich bin mir absolut bewusst, dass damit Grundrechte beschnitten würden, und das gefällt mir gar nicht. Aber: Wir müssen handeln! Rücksichtslosigkeit hat keinen Platz mehr! Es muss ein Umdenken stattfinden! Bis vor kurzem galt: Weil ich Lust habe auf ein Steak, esse ich eines. Woher es kommt? Egal. Wie das Tier gehalten wurde? Egal. Die Folgen fürs Klima? Egal. Mittlerweile sind die Fakten bekannt und so erdrückend, dass diese Rücksichtslosigkeit nicht mehr hingenommen wird.

Kinder sind heute aber viel mehr als früher, sie sind Projekte.

Ja, es herrscht ein nachgerade perverser Kinder-Fetisch, den ich auch als Lehrerin sehe. Vielen werden keine Grenzen mehr gesetzt, die stören dann die ganze Klasse. Die Eltern merken nicht, dass sie ihren Kindern mit dieser antiautoritären Erziehung keinen Gefallen tun.

Weshalb?

Kinder, deren Eltern ihnen klare Regeln und Strukturen geben, erscheinen mir ausgeglichener. Leitplanken geben ihnen Sicherheit.

«Die Verrohung ist beispiellos, das ging bis zur Morddrohung. Am meisten hat mich verletzt, dass man mir unterstellte, keine Kinder zu mögen.»

Nebst den Kindern wird auch die Mutterschaft vermehrt überhöht. Wie kommt das?

Dass sich der Mutterkult gerade in Deutschland so hält, ist bedenklich. Es müsste uns grauen davor – im Dritten Reich sollten die Frauen Söhne fürs Vaterland gebären, wer das fleissig machte, erhielt das Mutterkreuz als Auszeichnung. Sehr viel anders ist das heute nicht: In Deutschland gibt es mit jedem zusätzlichen Kind höhere Kinderprämien. In Grossbritannien ist es genau umgekehrt. In Deutschland steigen die Kinderzahlen, in Grossbritannien sinken sie.

Finden Sie, Kinder zu haben auch deshalb «antifeministisch»?

Das Mutterwerden ist eine patriarchale Falle.

Oh, da werden Ihnen viele Frauen widersprechen!

Weil sie der omnipräsenten Pronatalismus-Propaganda auf den Leim gehen. Es gibt viel Applaus für die braven Frauen, die gebären. Aber dieser güldene Schimmer, mit dem die Mutterschaft weichgezeichnet wird, ist gruselig. Dass man den Frauen sagt, sie müssten die Geburt mitsamt den Schmerzen bewusst erleben, gerissene Beckenbodenmuskeln und lebenslange Inkontinenz in Kauf nehmen – mit Verlaub: Das ist eine ziemlich rechte Ideologie.

Wie denn das?

Ich bin überzeugte Antikapitalistin. Und verstehe nicht, weshalb gerade die Linken nicht sehen, was sie mit diesem Mutterkult anrichten. Zum einen ist er klar frauenfeindlich. Zum anderen wird damit das herrschende System am Leben erhalten, es werden permanent neue Konsumenten geschaffen. Das ist weder rebellisch noch revolutionär, sondern reaktionär, denn damit reproduziert man bestehende Strukturen. Angeblich Progressive sagen dann: «Ich erziehe das Kind antifaschistisch.» Das ändert aber nichts am Problem.

Sie waren von allen Seiten heftigen Aggressionen ausgesetzt. Wie war das?

Es hat mich schockiert. Die Verrohung ist beispiellos, das ging bis zur Morddrohung. Am meisten hat mich verletzt, dass man mir unterstellte, keine Kinder zu mögen. Ich arbeite seit elf Jahren als Lehrerin! Wie sollte ich keine Kinder mögen? Es ist schlimm, dass abweichende oder unbequeme Meinungen nicht mehr Anlass für eine Debatte sind, sondern dafür, jemanden zu entwerten.

Wer hat Sie härter angegangen: Frauen oder Männer?

Ich wünschte, es wäre nicht so, denn es macht mich als Feministin enorm traurig: die Frauen.

«Paare werden erwiesenermassen konservativer, sobald sie ein Kind haben.»

Wie erklären Sie sich das?

Es wird den Frauen bis heute eingeimpft, dass sie nur als Mutter eine tolle Frau sind. Sie hören, lesen, sehen das überall –von der Werbung über Filme bis hin zur Politik und der eigenen Familie.

Männer lässt das Thema kalt?

Gar nicht! Deshalb widme ich ihnen im neuen Buch auch ein ganzes Kapitel. Ihre Zuschriften waren deutlich häufiger positiv. Unter den Männern hat es viel mehr, die sich aus philosophischen Gründen gegen Kinder entscheiden, bei ihnen stösst meine Haltung auf grösseres Verständnis.

Was heisst «aus philosophischen Gründen»?

Dass man keine Kinder bekommt, weil es so viele Entsetzlichkeiten gibt auf der Welt. Gerade weil man ein mitfühlender Mensch ist, möchte man ihnen das nicht antun. Dann sind da solche wie ich, die sich die Zahlen und Fakten ansehen und zum Schluss kommen, dass sie sich nicht auch noch reproduzieren müssen. Am meisten überraschte mich aber, wie viele Männer sich meldeten, weil es ihnen auf die Nerven geht, dass sie mit Frauen immer irgendwann über Nachwuchs diskutieren müssen. Viele sagten: endlich eine Frau, die noch was anderes im Leben vorhat. Das hätte ich nicht erwartet.

Warum nicht?

Weil es den Backlash, von dem immer wieder die Rede ist, auf eine ganz andere Weise beleuchtet und aufzeigt, dass Männer mitunter fortschrittlicher sind als Frauen.

Eltern werden zu wollen, ist per se reaktionär?

Das finde ich schon, weil es immer bestehende Strukturen reproduziert: Paare werden erwiesenermassen konservativer, sobald sie ein Kind haben. Mir gehts aber vor allem darum, dass wenigstens ein Kompromiss möglich sein müsste. Zum Beispiel eine Lösung wie in Grossbritannien, wo es für jedes Kind mehr weniger Geld gibt. Man könnte doch mal alles neu denken. Dafür wäre ich schon dankbar.